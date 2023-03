Teorin: Man mördade sin kidnappare som hämnd

Det var i onsdags som en man i 20-årsåldern hittades skadad i ett trapphus, i anslutning till en tvättstuga i förorten Bagarmossen. En privatperson larmade polisen om ett bråk i anslutning till lägenhetshuset. Larmet kom efter 19-tiden på kvällen.

Mannen hade enligt polisen huggskador. Hans liv gick inte att rädda.

Efter händelsen sågs en person försvinna på en elskoter, enligt uppgifter till Expressen.

Åklagare Lisa dos Santos säger nu till Expressen att brottet inte ser ut att ha att göra med den pågående våldsvågen av sprängningar och skjutningar i Stockholm.

– Det finns ingen uppenbar nätverkskoppling. Vi fortsätter utreda brett men vi har inte de ingredienserna som vi har vant oss vid att de gängrelaterade våldsdåden har, säger hon.

Mordoffret kidnappade

Men en annan koppling har framkommit mellan de två männen som båda är i 20-årsåldern.

Den mördade mannen har tidigare kidnappat den nu misstänkte mördaren.

– Den koppling vi kan se mellan mordoffer och misstänkt är att mordoffret tidigare har dömts för brott mot honom. Vi utreder naturligtvis om detta kan utgöra någon sorts motiv för det som har hänt nu, säger Lisa dos Santos.

Polisen har enligt åklagaren ”en ganska god bild” av vad som hänt.

Jagar den misstänkte

Polisen har ännu inte hittat den misstänkte mördaren. Om fler misstänks vara inblandade i händelsen vill inte åklagaren gå in på i nuläget.

– Det är en person som polisen söker efter, säger Lisa dos Santos.

En förundersökning om mord inleddes under samma kväll som händelsen och fler personer frihetsberövades under natten och kvällen. Polisen bröt sig bland annat in i en lägenhet nära platsen där mannen hittades, enligt uppgifter till Aftonbladet.

– I polisinsatsen var det en person som greps och är misstänkt delaktighet i brottet. Det är en man i 20-årsåldern, säger Per Fahlström på torsdagen.

Mannen häktades under lördagen. Han misstänks för grovt skyddande av brottsling.

