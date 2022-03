De ryska styrkorna är nu 25 kilometer från Kiev, uppger den brittiska underrättelsetjänsten.

Satellitbilder visar enligt Maxar Technologies hur man placerat ut både fordon och artilleri i de nordvästra delarna av storstadsområdet.

Den senaste kartan från den amerikanska oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War visar hur Ryssland tagit kontroll över den stora motorvägen västerut mot Zjytomyr.

Ryska trupper befinner sig kring utfarten norröver, kring Gostomel och nordöst kring Brovary. Söderifrån ser det fortsatt öppet ut, enligt rapporten.

Troligtvis är allt ett led i Rysslands försök att isolera huvudstaden, för att få Ukraina att ge upp och minska sina chanser till försvar, säger Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

– Det som är troligt kring Kiev, det är dels ett försök att omringa. För att hindra transporter med vapen, ammunition, mat, sjukvårdsutrustning. En klassisk belägring.

Kan bli fler attacker

Det kan också bli ett ökat bombardemang av Kiev, menar Oscar Jonsson.

Han konstaterar att den ryska taktiken hittills varit att omringa och bomba städer, men att undvika att gå in i dem.

Att inta ett större område med civil bebyggelse, särskilt i en tremiljonersstad som Kiev, skulle också sannolikt kosta många ryska liv.

Hittills har Ryssland alltså velat undvika det, även om det kan ändras.

– Just för att det skulle kosta så mycket att rulla in med styrkor, så verkar strategin hittills snarare vara att bomba väldigt mycket och hoppas på att man ger upp, ungefär. Det följer ju faktiskt historiska exempel från Groznyj och Aleppo och så vidare, säger Oscar Jonsson och ger exempel från Tjetjenien och Syrien.

Historiskt viktig stad

Gudrun Persson, forskningsledare på FOI, tror också att Ryssland nu försöker omringa Kiev.

Hon konstaterade i P1:s extrasändning under lördagen hur viktig staden är även i den ryska historien:

– Det finns väldigt mycket symbolik. Risken här är att Ryssland så att säga, eftersom de inte vill backa, ödelägger Kiev. Och det får inte heller ske, och det är därför jag tror att man verkligen försöker omringa ordentligt och gå in och ta staden.

Även om Ryssland inte ser stor förödelse i Kiev som det bästa alternativet, har de samtidigt inte dragit sig för massiva attacker i Charkiv, säger Oscar Jonsson.

Staden med 1,4 miljoner invånare är också historiskt betydelsefull och har dessutom en stor rysktalande befolkning.

– Den håller man på att jämna med marken.

Skillnaden: Zelenskyj

Den stora skillnaden när det gäller Kiev är att den politiska ledningen finns där. Det kan alltså inte bara handla om att få en mindre stad att ge upp, utan också om att slå ut regeringen, menar Oscar Jonsson.

Vilka medel Ryssland kan vara redo att ta till för att nå dit är ännu oklart.

Man har hittills varit mest framgångsrika österifrån och längs kusten, men hittills har det inte skett några större överraskande manövrar från rysk sida, säger Oscar Jonsson.

– Det finns ju rapporter om att man skickat in legoknektar för att upptäcka Zelenskyj och döda honom, så sådana saker har man absolut försökt sig på. Det är väl en bärande del i krigföring med överraskning. Men jag tror att, i det här läget, så har man spelat ut många av de korten man hade, och det går att följa militära rörelser ganska bra.

Martin Kragh, biträdande chef för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, menar att det ryska målet fortsatt är att tvinga den ukrainska regeringen att gå med på långtgående krav, eller att få styret att falla ”på ett eller annat sätt”, säger han i P1:

– Man kan sätta ett stort frågetecken kring huruvida Rysslands militära och politiska mål är realistiska, men som sagt, de kommer inte backa. De kommer fortsätta att eskalera så långt det är möjligt för dem.

