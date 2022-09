Det är liten chans att Sverige kan binda det misstänkta sabotaget av gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön till ett land eller en organisation.

Det säger Hans Liwång, forskare i marina system vid Kungliga Tekniska Högskolan och docent i försvarssystem vid Försvarshögskolan.

– Sprängladdningar på land är ju också erkänt svårt att utreda och det här blir tyvärr ännu svårare, vad det verkar, för spåren är ännu mer bortspolade, säger han.

Det man kan hoppas på är en sprängladdning som inte detonerat.

– Om man hittar en del av sprängladdningen eller om man hittar en sprängladdning som inte detonerat ger ju det väldigt mycket mer information än något annat som man kan se i det här fallet.

Fiskebåt bakom attacken

Man kommer gå ned med undervattensfarkoster för att hitta spår av vad som orsakat explosionerna. Vilka svar man hoppas hitta på botten?

– Vad är det för typ av sprängmedel och vem har tillgång till det, säger Liwång. Det skulle vara det absolut bästa eller om man kan hitta det faktiska fartyget som ligger bakom detta, om man via sjötrafiken kan koppla det här till ett specifikt fartyg. Den analysen kan man redan nu titta på. Men då behöver man hitta det fartyget, veta att det var just det och inte något av de andra tusen som var där.

Han tror att förövaren använt en fiskebåt eller privat båt för att inte väcka misstankar. Allt som krävs är en mindre lyftkran som kan lyfta upp och sjösätta den undervattensfarkost som ska placera sprängmedlet.

– En större privatbåt eller en fiskebåt skulle vara det minst misstänkta om man vill vistas där och inte röra sig så fort och till och med ligga still under en kortare period. Det gör man ogärna med något som väcker misstanke utan man vill använda något som naturligt finns i området redan.

– Det finns privata båtar från alla möjliga nationer som går genom det området, speciellt på sommaren, och det är ingen som har möjlighet att föra register på alla privata båtar som går i området på samma sätt som det finns med yrkesfartyg.

Men det är svårt att hitta en båt som stannat misstänkt länge när det går så fort att placera sprängmedel på ett gasrör.

– Tyvärr är det väl så att man inte behöver ha varit där så länge om man gjort ett relativt enkelt jobb, bara åkt dit, släppt ned sprängladdningen och åkt därifrån, säger han. Då pratar vi om en 20 minuter. Den tiden kan båtar och fartyg ligga still av många olika skäl. Det finns många som kan passa in i det mönstret. Beroende på under hur lång tid tillbaka vi tittar finns det många olika misstänkta aktiviteter, innan man hittar den faktiska bakomliggande båten.

Dubbelspelet under ytan

Hittar man en misstänkt båt är det också troligt att man använt ett fartyg från ett annat land för att förleda utredningen. Samma sak gäller det sprängmedel man använder. Förövaren har antagligen använt teknik som kan kopplas till ett annat land.

– Ja, det är mycket möjligt att man både vad gäller material, båtval och sprängmedel gör med flit sina val så att det ska bli otydligt vem det är eller till och med leda i fel riktning, Det är mycket möjligt och till och med ett troligt sätt att gå till väga på, säger Liwång.

Vad är det för typ av sprängmedel som är unikt för en region eller ett land? Finns det ens?

– Nej, det är möjligtvis det som är ytterligare ett problem, säger Hans Liwång. Den här typen av teknik är rätt väl spridd över världen när man bedriver entreprenad på botten, oavsett vilket land eller organisation man kommer från. Så det är inte alls säkert att det pekar på någon. I bästa fall kan man utesluta vissa, de som inte har tillgång till det här, men det kommer peka rätt brett och på flera möjliga som ligger bakom.

Stoppar utredningen

Att bara hävda att en båt varit på en plats misstänkt länge kommer inte räcka för att binda någon till dådet.

– Nej, inte på något sätt, säger Liwång, men möjligen kan det ge en startpunkt för att nysta i vem och vilka som har haft tillgång till den där båten. Men det i sig är inte tillräckligt för att reda ut det här ärendet.

Det kan dröja innan Sverige kan skicka ned undervattensfarkoster för att utreda sabotagen.

– De här farkosterna är så pass små att de kommer få svårt att vara på platsen så länge som det läcker ut gas ur ledningen, säger han. Vattenmassan rör sig för mycket just nu helt enkelt, och gasen rör sig för mycket, men så fort det slutar läcka ut gas, så fort man slutar se att det kommer upp gas på ytan så kan man vara nere på 20 minuter om man har ett fartyg i närheten.

Forskaren tror inte det kommer behövas dykare.

– Med de här förhållandena kan man göra väldigt mycket med en fjärrstyrd farkost. Man kan filma, den kan plocka upp spår och den kan ta vattenprover så det är inte säkert att man behöver gå ned med dykare för att säkra spår.

Han får stöd av Patrik Hulterström, 48, som har varit attackdykare i marinen. I dag undervisar han i marin taktik vid Försvarshögskolan.

– Seismolog har sagt att det är definitiva sprängningar, men man måste ned också för att kunna se definitivt vad som hänt, för att kunna se om det är ett sabotage. Går man ned tror jag man gör det med en ROV (Remotely operated vehicle) till en början innan man skickar ned dykare. Man skickar inte en dykare först utan någon form av farkost så att man inte riskerar människoliv.

