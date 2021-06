Under helgen har det nordkoreanska kommunistpartiet hållit toppmöten och i samband med dessa har diktatorn Kim Jong-Ung framträtt i regimkontrollerad tv och synts på bilder.

Analys visar att klockarmbandet kunnat dras åt

Diktatorn ser ut att ha magrat betydligt av bilderna att döma. Sajten NK News har analyserat bilderna och lagt märke till att Kim Jong-Un kunnat dra åt armbandet på sin favoritklocka, som anges vara värd cirka 100 000 svenska kronor.

Kim Jong-Un ser märkbart magrare ut på de senaste bilderna. Foto: ????? / AP TT NYHETSBYRÅN

Nu spekuleras det i om ledarens viktnedgång kan härledas till sjukdom eller en mer hälsosam livsstil.

Om det rör sig om en medveten viktnedgång kan den vara ett sätt för diktatorn att framställa sig i bättre dager hos befolkningen som plågas svårt av matbrist och ekonomisk kris, enligt vad en analytiker uppger för NK News.

Landet i ekonomisk kris på grund av pandemi och sanktioner

Bakom landets tillstånd ligger en dramatisk minskning av handeln med grannlandet, och diktaturens närmaste allierade, Kina till följd av coronapandemin. Även sanktionerna mot Nordkorea på grund av dess kärnvapenprogram bidrar till den ekonomiska krisen.

Kim Jong-Un har varit känd som en tungviktare. Förra året uppskattade sydkoreansk underrättelsetjänst att ”Den evige ledaren”, som han kallas i Nordkorea, vägde 140 kilo, rapporterar The Guardian.

Kim Jong-Un som han såg ut den 24 maj förra året. Foto: æÚÙéÆÆéÄÖÄ¿¡ç€Ÿ / AP TT NYHETSBYRÅN

Vikten plus kedjerökningen och det osunda levernet som tillskrivs diktatorn utgör en ohälsosam ekvation – och under förra året spekulerades det att Kim Jong-Un var svårt sjuk eller död efter att han inte medverkat vid officiella framträdanden under flera veckors tid.