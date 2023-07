Kirkby lämnar Telia för att i stället ta över som vd för brittiska BT Group som tidigare i juli meddelade att dåvarande vd:n Philip Jansen skulle lämna.

”Efter att jag i nästan tio år levt långt från min familj och nu fått en unik möjlighet i Storbritannien har jag noga övervägt och bestämt mig för att lämna Telia och anta en ny utmaning. Till dess kommer jag att fortsätta i min roll och driva vår nuvarande agenda framåt med fullt fokus och engagemang under återstoden av min anställning”, säger Kirkby i ett pressmeddelande.

Brittiskan klev in i vd-rollen för Telia i april 2020 med stora förväntningar på sina axlar efter att under sin tid som vd för konkurrenten Tele 2 varit framgångsrik.

Många aktieägare

Telekomjätten Telia som blev något av en folkaktie i samband med börsnoteringen i början av 2000-talet och fortfarande har till exempel drygt 60 000 aktieägare hos Avanza, har dock haft det fortsatt tungt.

Under pandemin minskade roamingintäkterna väsentligt när resandet dog ut, men framförallt har förvärvet av Bonnier Brodcasting med TV4 i spetsen kommit att ifrågasättas. Under coronapandemin rasade annonsintäkterna för TV-branschen och även efter pandemins avslut har Telia haft stora utmaningar. I samband med det senaste bokslutet i januari föreslogs en sänkt utdelning till aktieägarna och aktien har under sommaren varit ner på den lägsta kursnivån sedan 2003.

Ny kursnedgång

Dagens besked får också de pressade aktieägarna att se ytterligare en kursnedgång, nu med nästan fyra procent.

En rekryteringsprocess för att hitta en ny vd kommer nu att inledas, meddelar Telia.

”Styrelsen och jag beklagar att Allison väljer att lämna företaget, men vi önskar henne lycka till i hennes framtida karriär. Jag är glad över att Allison stannar i sin nuvarande position till och med senast den 31 januari 2024”, säger bolagets styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer i pressmeddelandet.