Tegnells svar på WHO:s larm: ”Har inte öppnat”

Europa går mot en ny covidvåg.

Statsepidemiolog Anders Tegnell konstaterade att regionen ofrånkomligen är inne i den fjärde vågen – men konstaterar att Sverige fortsatt inte ser samma utveckling som i Europa och de nordiska grannländerna.

– Sverige har legat lite efter i alla vågor, utom den första, vi får se om det blir så den här gången också, säger han.

– Vi väntar oss fortsatt smittspridning, men vi hoppas att den inte ska drabbas sjukvården. Och att vi lyckats bra med vaccinationerna ger gott hopp om det.

Under tidigare vågor har storstadsregionerna drabbats först – så är inte fallet den här gången. Istället sticker region Västmanland ut som den värst drabbade, Tegnell pekar ut stor smittspridning på skolorna som boven i dramat där.

Tegnell håller inte med om WHO:s larm

Världshälsoorganisationen WHO varnade under torsdagen för att ytterligare en halv miljon människor i Europa och Centralasien kan komma att dö av covid under de kommande tre månader – detta till följd av låg vaccinationstäckning och för raskt slopade restriktioner. Anders Tegnell anser dock att det larmet inte stämmer in på Sverige.

– WHO-chefen pratar om många olika länder, och vi har inte öppnat nu. Vi har försiktigt sänkt våra rekommendationer Vi har inte tagit bort alla åtgärder, säger han och fortsätter:

– Vi har kvar tunga rekommendationer för vaccinerade, vi har rekommendationer för ovaccinerade. Vi testar fortsatt väldigt mycket och smittspårar mycket. Det är inte så att vi lagt oss i något normalläge.