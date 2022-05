Tegnells jobb försvann – spelet bakom kulisserna

Nästan på dagen två år efter att Folkhälsomyndigheten infört sina regelbundna presskonferenser för att informera om corona-läget kom beskedet att Anders Tegnell lämnar sin post som statsepidemiolog.

Folkhälsomyndigheten skickade den 9 mars ut ett pressmeddelande där de skriver att Tegnell fått ett toppjobb inom Världshälsoorganisationen WHO.

– Jag har länge haft ett intresse för internationella frågor och nu när jag närmar mig pensionen på riktigt och den här möjligheten dök upp så var det här en fråga man inte kunde tacka nej till, sa Anders Tegnell till TV4 Nyheterna den 9 mars.

Ingenstans nämns det att formerna för jobbet inte är klara och att inget kontrakt är påskrivet. Att det är Sverige som ska stå för Anders Tegnells lön och att det tilltänka jobbet till stor del har kommit till efter ett intensivt kampanjarbete från svenska tjänstemän står inte heller.

”Hemsk dag”

Mejl som SvD tagit del av visar att det pågått en kampanj från svenskt håll för att få in Tegnell i WHO. När pressutskicket nådde de svenska redaktionerna var arbetet långt fram. Ann Lindstrand, chef för vaccinprogrammen på WHO, och Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på UD, var drivande, skriver SvD.

Men Tegnell själv var också med. Den 24 februari, samma dag som Ryssland gick in i Ukraina, skriver han i ett mejl ”Hemsk dag men vill ändå kolla var vi är om jag kan göra mer för att få fart på det”.

De mejl som SvD tagit del av målar upp bilden av att det är bråttom och i mejlen används uttryck som ”så snart som möjligt”.

Men högt uppsatta chefer på WHO blir upprörda över att Sverige i pressutskicket påstår något som inte är sant.

WHO säger nej

Tonen i mejlen mellan Lindstrand, Nordström och Tegnell blir då en annan.

”Jag kallades till generaldirektören i dag. Tyvärr bad han mig att frysa alla rekryteringsprocesser. Jag var rädd att detta skulle hända. Nu måste vi vänta in hans instruktioner. Anders N, om du ska göra nåt, så be om ursäkt till Tedros”, skriver Ann Lindstrand till Anders Nordström och Anders Tegnell, syftande på WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus.

En månad efter FHM:s förhastade pressutskick säger WHO nej till Anders Tegnell. Till SvD skriver WHO att orsaken är att rekryteringsprocessen kräver tre kandidater och ”att de första administrativa stegen togs i mars innebar att Folkhälsomyndigheten bara framförde en enda kandidat, att reglerna inte följdes och att en fullständig utvärdering inte kunde göras”.

Anders Nordström säger till tidningen att regeringskansliets agerande i ärendet inte skiljer sig mot hur det ibland går till när svenskar ska föreslås till internationella uppdrag. Han svarar inte på frågan varför han, Anders Tegnell och Ann Lindstrand verkat angelägna om att Tegnell skulle börja mycket snabbt.

LÄS MER: Anders Tegnell slutar som statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten