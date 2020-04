I en debattartikel i Dagens Nyheter förra veckan dömde 22 forskare ut Sveriges coronastrategi. Bland undertecknarna står Lena Einhorn och Cecilia Söderberg-Nauclér.

De 22 forskarna hävdade att Sverige under perioden 7–9 april hade i snitt 10,2 dödsfall i covid-19 per miljon invånare och dag – samtidigt som siffran i det hårt drabbade Italien var 9,7.

Statsepidemiolog Anders Tegnell var inte imponerad.

– Siffrorna är totalt fel, sa han.

Tegnell påpekade att forskarnas siffror för dödstalen i Sverige, som de hämtat från den europeiska hälsomyndigheten ECDC, bygger på hur många fall som rapporterats dessa datum, inte hur många som faktiskt dog då.

Han hänvisade till dödssiffrorna på Folkhälsomyndighetens egen sajt, som anger hur många som faktiskt dog i covid-19 dag för dag. Den totala siffran för 7–9 april var då 185, vilket motsvarar i snitt 6 dödsfall per miljon invånare och dag. Alltså betydligt lägre än den siffra som de 22 forskarna använde.

– Om man ska kritisera den svenska strategin så tycker jag att man ska vara lite mer noggrann med siffrorna än att bara titta på vad ECDC har, sa statsepidemiologen bland annat.

Dödssiffran har justerats upp

Eftersom alla dödsfall inte registreras på en gång tar det ett tag innan Folkhälsomyndighetens siffror stämmer med verkligheten. Anders Tegnell sa att eftersläpningen normalt sett är två till tre dagar.

När intervjun gjordes, den 14 april, frågade Expressen om Folkhälsomyndighetens dödssiffror för perioden 7–9 april skulle komma att justeras upp. Tegnells svar:

– Där kommer inga nya fall längre.

Sedan dess har dödssiffran för perioden 7–9 april stigit från 185 till 277 fall, enligt Folkhälsomyndighetens egen statistik. Det motsvarar 9 dödsfall per miljon invånare och dag. Så sent som torsdagen den 23 april, två veckor efter de aktuella datumen, kom nya fall in i statistiken.

Det faktiska dödstalet i Sverige 7–9 april är alltså 50 procent högre än vad Tegnell hävdade och ligger nu betydligt närmare den siffra som de 22 forskarna använde än den som Tegnell angav.

Expressen har under hela veckan sökt Anders Tegnell via Folkhälsomyndighetens presstjänst utan att få något svar.

I början av veckan hänvisade Folkhälsomyndigheten till den dagliga presskonferensen klockan 14.00, för intervjuer med Anders Tegnell.

Hade inte tid att svara på frågor

Men i onsdags meddelade myndigheten att Tegnell inte hade tid, och i stället fick Expressen beskedet att statsepidemiologen skulle kunna ställa upp på en telefonintervju senare samma dag.

Men den blev aldrig av.

Dagen efter skickade Expressen frågorna direkt till Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson, som lovade att ett svar skulle komma.

Men det har inte heller skett.

På fredagen har Expressen på nytt sökt Christer Janson och även Folkhälsomyndighetens presstjänst. Presstjänsten har meddelat att de ska kolla på det och eventuellt återkomma.

Frågorna Folkhälsomyndigheten inte svarat på är:

Anders Tegnell hävdade i förra veckan att de 22 forskarna som skrev i DN Debatt räknade på fel siffror. Till Expressen sa du då att ”det kommer inga nya fall längre” för den aktuella perioden 7-9 april. Sedan dess har Folkhälsomyndighetens statistik på dödstalen justerats upp med totalt 92 fall mellan de datumen, från 185 fall till 277 fall.

• Hur ser du Anders Tegnell, på det?

• Hur säker är du på att forskarna räknade på fel siffror – och du på rätt?

• Vad hade du svarat forskarna om du haft kännedom om det justerade dödstalet vi ser i dag?

Statsepidemiologen deltog i en debatt i Cambridge Union.

