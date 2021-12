De flesta av de gamla och sköra har redan fått sin tredje vaccindos, enligt Folkhälsomyndigheten.

Men fortfarande väntar många svenskar på nästa spruta.

Så många har fått dos 3 18-29 2 % 30-39 3 % 40-49 4 % 50-64 10 % 65-79 67 % 80-89 78 % 90 eller äldre 69 % Totalt 18+ 22 % Totalt 50+ 42 % Totalt 65+ 70 % Totalt 80+ 76 % Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att man inte bör vara orolig i väntan på sin påfyllnadsdos, som rekommenderas sex månader efter den andra.

– Framför allt om man är under 65 eller ännu mer under 50, då har man ett väldigt bra skydd fortsättningsvis också. Men för att få det att vara längre och framför allt om vi får in omikronsmittan på allvar, så är det ju viktigt för smittspridningen nästan ännu mer, att så många som möjligt tar sin tredje dos. Men man bör absolut inte gå och oroa sig som individ för att oj då, nu har det gått sex månader och en dag, nu kan jag bli jättesjuk. Så är det inte.

Går det att säga någon tid ungefär när skyddet börjar avta från andra sprutan?

– Nej, men det är en graf som sakta men säkert går nedåt. Det svänger ju inte akut någonstans. Utan den allmänna bedömningen är att vid sex månader, ja, då är det dags för att verkligen upprätthålla skyddet.

Svaret om tredje dos i vaccinpasset

Flera har hört av sig till Expressen med frågor om det nu kommer krävas tre doser i vaccinationsbeviset. Det har börjat diskuteras i olika sammanhang på EU-nivå, där Frankrike gått längst i diskussionerna, säger Anders Tegnell. Men det är inte aktuellt i Sverige i nuläget för att exempelvis få gå på större evenemang.

– Det finns fortfarande ett bra skydd efter två doser. Och det är inte heller rimligt att gå ut med ett sådant krav där alla inte haft en möjlighet att ta sin tredje dos.

Om vi tar personer mellan 50-60 år som känner sig oroliga för att bli sjuka och som inte hunnit få sin tredje dos innan jul. Vad vill du säga till dem?

– Ja, att går du och blir vaccinerad så är det förstås det bästa. Men, deras skydd för allvarlig sjukdom är fortfarande väldigt bra.

Professorn: Förhoppningsvis skydd i ett år

Karin Loré, professor i vaccinationsimmunologi vid Karolinska institutet, konstaterar att det i nuläget inte finns någon tydlig tidsgräns där det går att säga om man är skyddad mot covid-19 eller inte.

– Immunsystemet är inte så digitalt att det finns en magisk gräns.

Antikroppsnivån för när man blir kan bli smittad och sjuk är inte heller fastställd för sars-cov-2, säger hon.

– Man skulle alltså inte kunna ta ett antikroppstest och säga: Du är skyddad, du är inte skyddad. Men det som allt tyder på är att vi behöver en tredje dos, säger Karin Loré.

Förhoppningsvis kan skyddet efter en tredje dos vara 9-12 månader, även om det inte alls är fastslaget, säger Karin Loré. Sedan kan det bli aktuellt med fler doser. Något som däremot är tydligt i forskningen, menar hon, är att personer som haft infektionen och även vaccinerats har ett starkare antikroppssvar.

– Man måste då kanske inte hänga på låset för att vaccinera sig. Men om man bara har vaccinerat sig och om det var ganska längesedan, då får man vara lite försiktig. Då kanske man inte ska gå på några jättestora fester.

Se också: