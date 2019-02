Maria Nilsson har länge reagerat över en tavla som har stått på Dollarstore i Hallsberg.

– Jag har undrat över den sedan något år tillbaka, säger hon.

Tavlans bakgrund utgörs av ett fotografi av en träskiva med den sprejade texten ”please forgive me father for I am ready to sin” eller, översatt till svenska, ”förlåt mig fader för att jag är redo att synda”.

Texten är en anspelning på den katolska bikten ”förlåt mig fader för jag har syndat”.

Anne Frank – i palestinasjal

I det nedre högra hörnet av tavlan har konstnären infogat en porträttbild av Anne Frank.

Anne Frank var en judisk flicka som tillfångatogs av de tyska nazisterna under andra världskriget och dog i koncentrationslägret Bergen-Belsen några månader före krigsslutet 1945, 15 år gammal.

Efter sin död blev hon världsberömd för sin dagbok som hon skrev när hon levde gömd med sin familj i Amsterdam under den nazistiska ockupationen av Nederländerna.

På Dollarstores tavla har Anne Frank dock försetts med en palestinasjal, ett motiv som förekommer inom gatukonst.

Maria Nilsson har länge undrat över tavlan på Dollarstore. Foto: Privat

– Jag har tittat på den många gånger och tänkt: vad är det här? säger Maria Nilsson.

Under fredagskvällen lade hon upp ett fotografi av tavlan i Facebookgruppen Svåra föremål och frågade vad de andra medlemmarna tänkte och tyckte.

Flera i gruppen delar Maria Nilssons undran och många uttrycker att tavlan är osmaklig.

Någon föreslår att konstverket vill sammanföra element från judendom, kristendom och islam. En annan tolkar tavlan som ett uttryck för ”brun humor” och en tredje frågar sig om konstnären kanske inte visste att porträttet föreställde Anne Frank.

En person tror att tavlan är en varning om att nazisternas förbrytelser kommer att upprepas.

Dollarstores vd: Provocerande, helt klart

När Expressen når Dollarstores vd Bent Holm känner han inte till att tavlan finns hos något av kedjans varuhus, men efter vissa efterforskningar kan han bekräfta att ett mindre parti av tavlan köptes in för flera år sedan.

Dollarstore har tidigare uppmärksammats på att tavlan finns just på varuhuset i Hallsberg, berättar han.

– Det var en kund som sade det till oss. Vi sade: Den ska vi inte sälja, den ska vi slänga bort eftersom den är för provocerande. Men uppenbarligen har det inte blivit så eftersom den här personen har sett tavlan i Hallsberg nu i kväll, säger Bent Holm.

Hans tolkning av verket är att porträttet av Anne Frank är en bild av nazisternas folkmord och att texten ”jag är redo att synda” uttrycker offrens önskan om vedergällning.

– Det finns ingen möjlighet att verket kan ha köpts in med en antisemitisk vinkel. Det är motsatsen till Dollarstores DNA, som är att ge plats åt alla, oavsett kön, ålder, sexuell orientering och religion.

– Men den är provocerande, helt klart. Om det är det är någon som blir stött av tavlan blir jag jätteledsen, säger han.