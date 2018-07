INLEDNINGEN

Tauba Katzenstein tecknar en vacker bild av sin mormor och hennes betydelse under uppväxten men går sedan ganska rakt på sak när deras kvarter görs om till ett getto av nazisterna.

KÄNSLORNA

Berättelsen är fasansfull och väcker starka känslor. Vittnesmålet förstärks av att Tauba Katzenstein själv berättar sakligt och detaljrikt.

AVSLUTNINGEN

Tauba Katzenstein avslutar med att uttrycka sin tacksamhet över att fått berätta om sin familj och att de inte bara är namnlösa gravar i framtiden. Hon vill att programmet ska vara en minnessten – och det är med stor heder hon rest den stenen.

MUSIKEN

Värdig sitt svåra sammanhang och nödvändig för att orden ska sjunka in. Ett mycket skickligt urval av musik.

LÅTLISTAN

Remember - Gordon Jenkins & Frank Sinatra

Thalassa - The Klezmorim

Porgy And Bess: Summertime - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Dir A Waltz - Basia Frydman

Kaddish - Jacob Muhlrad

En stund på jorden - Laleh

My Yiddishe Momme - Jan Hellberg & Jonas Forssell & Torsten Hansson & Basia Frydman & Semmy Lazaroff

You Want It Darker - Leonard Cohen

What The World Needs Now Is Love - Jackie Deshannon

Hallelujah - Jeff Buckley

Jag Vill Tacka Livet - Arja Saijonmaa