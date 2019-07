Snöhögar på drygt 15 centimeter och vindar i hastighet upp mot 40 meter i sekunden hör inte till vanligheten under sommaren i Sverige. Men för boenden på Tarfala forskningsstation blev det en verklighet under helgen och måndagen, vilket SVT var först att rapportera om.

– Jag har jobbat här i fem år och har aldrig varit med om det tidigare, säger Pia Eriksson forskningsingenjör, till SVT.

Aldrig sett så mycket snö i juli

Pia Eriksson säger att kombinationen av hög vind och snödrev är ovanlig i juli.

– Det känns ju lite speciellt att vi har snö här när det är värmebölja på andra platser i landet, säger hon till SVT.

Men redan under tisdagen har solen varit framme och all snö som kom under helgen har nu försvunnit.

– Den mängden snö som kom har vi aldrig sett i Juli. Men eftersom det har varit strålande sol under tisdagen har allt smällt, säger Max Bergström, hantlangare på forskningsstationen.