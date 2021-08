Talibanledaren om IS-terror, kvinnor och varningen till USA

Muhammad Naeem är en av talibanrörelsens ledare, medlem i politbyrån och rörelsens politiska talesman. Han ingår sedan två år tillbaka i talibanernas förhandlingsdelegation i Qatar.

Han säger sig inte vara överraskad av det blodiga terrordådet som drabbade Kabul och som terrorgruppen IS efteråt tagit på sig. Han säger att talibanrörelse hade fått underrättelseinformation om att IS var på väg att utföra terrordåd och att talibanerna varnade amerikanerna för det. Och han lägger helt skulden för misslyckandet på USA.

– Det som inträffade har ingenting med oss att göra. Det som hände är på grund av de misstag som de utländska styrkorna begick. Amerikanerna gick ut med en allmän uppmaning till folk att ta sig till flygplatsen för att lämna landet. Det fick folk från olika delar av landet att samlas i stora grupper där. Med tanke på det spända läget och utvecklingen i landet var det inte klokt att samlas som de gjorde. Ansvaret för det här ligger på dem, säger Muhammad Naeem.

Samtidigt är flygplatsen det enda utlandskontrollerade området i Afghanistan. Allt annat har tagits över av talibanerna.

Talibanledaren om säkerheten

Enligt Muhammad Naeem hade man uppgifter om att IS skulle använda bombbälten och bilbomber och reste därför vägspärrar utanför flygplatsen och förbjöd bilar att närma sig flygplatsen.

– Attentatet inträffade i ett område där de utländska styrkornas ska stå för säkerheten och inte är under vår kontroll. Gärningsmännen passerade de korridorer som öppnades av de utländska styrkorna, säger Muhammad Naeem.

– Vi har inte kontroll över dessa ingångar. Vi finns utanför flygplatsen.

Men talibanernas talesman Zabiullah Mujahid förklarade redan i tisdags, två dagar före attentatet, att talibanerna kontrollerar vägen till flygplatsen.

– Vägen som leder till flygplatsen är blockerad. Afghaner kan inte ta den vägen för att åka till flygplatsen, men utländska medborgare kan göra det, sade han på en presskonferens.

USA har enbart kontroll över en ingång på flygplatsen – huvudentrén. Därefter har ytterligare kontrollstationer upprättats. Samtidigt har talibanerna kontroll över alla vägar som bär till flygplatsen – vilket innebär att självmordsbombaren tog sig förbi vägspärrarna.

Strax efter attacken mot flygplatsen gick IS ut med en bild på en maskerad man som uppges vara självmordsbombaren. IS namngav honom som Abdulrahman al-Loghri. IS tilldelar krigsnamn till sina medlemmar efter födelseort. Logar är en provins i Afghanistan och ligger cirka sex mil söder om Kabul. IS och talibanerna har utkämpat hårda strider mot varandra senaste åren. Framförallt i områden längs gränsen med Pakistan.

Muhammad Naeem hävdar trots det blodiga attentatet vid flygplatsen i Kabul att talibanerna har ”rensat” sina områden från IS.

– De existerar inte i de områden som kontrolleras av Islamiska Emiratet. Det är tydligt för alla att vi har eliminerat dessa i östra och norra delar av landet. Det som inträffade vid flygplatsen är en enskild händelse. Det är ingen grupp som har stormat flygplatsen. En ensam person kan slå var som helst och det kan hända i vilket land som helst. Men vi har full kontroll över situationen i landet, hävdar Muhammad Naeem.

”Ni vet att allt skedde plötsligt”

Muhammad Naeem säger att IS-medlemmar kan ha funnits bland de fångar som i samband med talibanernas maktövertagande släpptes ut från två fängelser - Pul-e-Charki och Bagram - i närheten av Kabul.

Han hävdar att talibanrörelsen försökte förhandla med regeringen om ett fredligt och organiserat maktövertagande av Kabul. Men de blev överraskade av att regeringen utan förvarning lämnade Kabul och skapade ett ”säkerhetsvakuum”. Ett av kraven från talibanerna ska ha varit att släppa 7 000 fångar, vilket den afghanska regeringen inte gick med på.

– Vem kan stå emot 20 000 fångar? Om det fanns några sådana individer som passade på att fly i samma veva ligger ansvaret på regeringen.

Samtidigt finns uppgifter om att fångarna släpptes fria av talibaner i samband med att provinser intogs. Business Insider rapporterar om att ISIS-fångar släpptes när talibanerna slutligen tog över makten i Afghanistan.

Enligt det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons pressekreterare John Kirby har ”tusentals” fångar knutna till IS-K släppts från afghanska fängelser under senare tid. Flygbasen Bagram föll till talibanerna den 15 augusti.

– Ni vet att allt skedde plötsligt. Varken vi eller omvärlden trodde att det skulle ske på det här viset. Vi satt i Doha i Qatar och förhandlade om landets framtid. Vi trodde inte att det skulle gå så här fort. Därför måste vi ändra våra planer nu. Det ska bli en ny regering inom kort men vi vet inte när, säger Muhammad Naeem till Expressen.

Men finns det något område som Daesh (IS) kontrollerar?

– Nej, nej. De har ingen påtaglig närvaro eller kontroll någonstans här.

Men enligt internationella bedömare har IS-K en stark ställning i provinsen Nangarhar i östra Aghanistan liksom i provinsen Kunar, huvudstaden Kabul och norra Afghanistan, skriver CBC. Gruppen uppskattas i dag ha runt 2 000 stridande män, men antalet väntas växa.

– Efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan kommer vi att se utländska krigare flockas i landet. De kan vara från Pakistan, Bangladesh, Centralasien i blandningen, och det kommer att göra IS farligare, säger Colin Clarke, forskare vid Soufan-centret i New York, till CBC.

Enligt en rapport från en FN-kommitté i maj i år har IS-K genomfört 77 attacker i Afghanistan bara under årets fyra första månader.

Enligt underrättelseinformation har IS-K, som tagit på sig ansvaret för attacken mot flygplatsen, fortfarande en närvaro i Afghanistan. Men eftersom IS och talibanerna är fiender kan inte terrorgruppen operera fritt.

Uppgifter till Expressen har gjort gällande att IS är ett ständigt hot mot Kabuls flygplats.

– Vi har soldater på marken, de här soldaterna och oskyldiga civilpersoner på flygplatsen riskerar en attack från IS-K, sa också Joe Biden i förra veckan.

Talibaner hindrade människor

Muhammad Naeem menar att det har varit svårt för både amerikanerna och talibanerna att kontrollera de tiotusentals människor som strömmat till flygplatsen. Bland annat har man inte haft tillräckligt många metalldetektorer för att kunna upptäcka eventuella självmordsbombare som vill ta sig in till flygplatsen.

– Från vår sida tog vi nödvändiga säkerhetsåtgärder och förbjöd folk från att ta sig just till det området vid flygplatsen. Då började medier skriva att vi hindrade folk från att ta sig till flygplatsen. När folk samlas på det här sättet och i sådana mängder blir det svårt att identifiera dem. Vi pratar inte om tusentals utan om tiotusentals. Sådant kräver stora säkerhetsstyrkor, säger Muhammad Naeem.

Talibanerna har meddelat att de ger fri lejd åt de ”som har rätt att lämna”. Men det handlar om personer med andra medborgarskap än afghanskt. Afghaner har inte fått lämna – utan har tvingats vända vid talibanernas vägspärrar mot flygplatsen.

I förra veckan rapporterade Expressen om Abbe, 21, som vid flera tillfällen misslyckats att ta sig förbi talibanerna.

”Amnesti”

Talibanernas Islamiska emiratet utfärdade en officiell och allmän amnesti för några veckor sedan. Man sa sig garantera att alla som samarbetat med USA eller andra utländska styrkor var säkra i Afghanistan.

Samtidigt har mängder med länder – bland annat Storbritannien, USA, Tyskland, Nederländerna och Sverige – evakuerat sin personal eftersom utländsk personal och andra som hjälpt andra länder är under hot. Flera tolkar har berättat att de inte kommer ut eftersom de är afghaner. Mängder av vittnesmål om talibaners brutala våld har också publicerats.

Trots löftena fortsätter folk att strömma till flygplatsen i Kabul för att lämna landet.

– Vi värnar om deras liv och deras egendom. Situationen i Kabul är ett tydligt bevis på att folk lever i säkerhet och trygghet, säger Muhammad Naeem.

Hur tolkar du att tusentals och kanske tiotusentals människor ändå försöker ta sig till flygplatsen i Kabul för att fly från Afghanistan och många av dem säger att de flyr från talibanerna?

– Det afghanska folket består av cirka 40 miljoner invånare. De som vill lämna landet är en bråkdel. Det var amerikanerna som lockade folk till att lämna landet. Folk är inte rädda för oss. Hade de inte uppmanat människor och sagt att de vill ta emot alla även de som är utan pass eller visum hade många inte försökt lämna landet.

Menar du att människor inte flyr på grund av säkerhetsläget?

– Aldrig. Aldrig. Många har flytt landet medan amerikanerna styrde här. Det har ingenting med läget i dag att göra. Orsaken är att Kabuladministrationen var korrumperad och inte skapade jobbtillfällen. Alla bistånd och hjälp som kom till folket hamnade i en del personers privata fickor utan att man tänkte på folket eller landet.

Men människor fortsätter försöka fly. Jag har läst många intervjuer och de säger att de fruktar för sina liv på grund av att talibanrörelsen tagit över makten.

– I vilket fattigt land som helst när folk får en allmän uppmaning om att de kan ta sig till Amerika eller annat europeiskt land gör folk det. Vem avstår? Inte många.

Efter att ha tagit kontroll över provinsen Ghazni i juli massakrerade talibankrigare nio män tillhöriga minoritetsgruppen hazarerna, rapporterar Amnesty International. Sex män sköts ihjäl och tre torterades till döds, bland dem en man som ströps med sin egen halsduk och fick armmusklerna avskurna.

”Det brutala dödandet är troligen bara en mycket liten del av den totala dödssiffran som talibanerna vållat hittills eftersom gruppen kontrollerar vilka bilder och videofilmer som kommer ut från dessa regioner”, skriver Amnesty International.

Människorättsgruppen har intervjuat ögonvitten från byn Mundarakht där massakern ägde rum. De berättade om några av offren: Talibanerna bröt armar och ben på Wahed Qaraman, 45, sköt honom i benet, slet av hans hår och slog honom i ansiktet med ett trubbigt föremål. Sayed Abdul Hakim, 40, blev slagen med käppar och gevärskolvar, sköts två gånger i benet och två gånger i bröstet; därefter dumpades hans kropp nära en flod.

– Detta dödandes kallblodiga brutalitet är en påminnelse om talibanernas förflutna och och skrämmande indikation på vad talibanstyre kan föra med sig. Dessa riktade mord bevisar att etniska och religiösa minoriteter befinner sig i speciell fara under talibanskt styre i Afghanistan, säger Agnès Callimard, generalsekreterare i Amnesty International.

Muhammad Naeem fortsätter:

– När det gäller de tolkar som jobbade för utlänningar så de kanske föredrar att leva i väst. Det är en helt annan fråga. Vi hindrar ingen.

Talibanrörelsen har sedan maktövertagandet publicerat propagandafilmer på flickor i skoluniform på väg till sina skolor. Det har även kommit direkta uppmaningar till kvinnliga anställda på olika myndigheter att gå till sina jobb som vanligt. Talibanrörelsen hävdar nu att de inte alls är emot att kvinnor studerar eller arbetar utanför hemmet. Muhammad Naeem säger att han är medveten om att många har svårt att tro på deras löften.

– Vi har gått ut med flera meddelanden och sagt att vi garanterar kvinnors rätt till arbete och till utbildning under islamiska regler. Vi tror på kvinnors rätt till arbete och till utbildning och även rätten till att äga.

Magda Gad, Expressens korrespondent, har tidigare sagt så här om talibanernas löfte:

– Det är precis samma saker som de alltid säger när man träffar och pratar med dem. Till exempel när man frågar vad det ska finnas för rättigheter för flickor och kvinnor, då säger det att det ska finnas rättigheter, men enligt deras tolkning av islam. Då är det väldigt svårt att veta vad det innebär, eftersom kvinnorna inte har haft några rättigheter under talibanernas regim tidigare.

Enligt den afghanske journalisten Ziar Khan Yaad har talibanernas minister för högre utbildning förklarat att att flickor och pojkar inte längre ska få studera tillsammans på universiteten.

”Talibanernas tjänstgörande minister för högre utbildning: Flickor och pojkar kommer inte längre att kunna studera tillsammans på universitet och ska fortsätta att studera i separata klasser i enlighet med islamisk lag”, skriver Ziar Khan Yaad på Twitter på söndagen.

Rapporter från tiden när talibanrörelsen kom till makten 1996 visar att många skolor stängdes ned och att flickor förbjöds att gå i skola.

– För 20 år sedan missförstod man verkligheten. Landet var splittrat. Bara i Kabul fanns det sju olika regeringar. Varje politiskt parti hade egen regering. Varje krigsherre hade eget territorium som han styrde. Han gjorde som han ville.

Men krig är inte en orsak till att förbjuda en del av samhället från att gå i skolan.

– Du vet att när krig inträffar, i vilket land som helst, utlyser man undantagstillstånd. De i väst lever i en verklighet som de förstår. Varför förstår de sin egen verklighet men inte vår?

Talibanrörelsen har förlorat en rad ledare under kriget, mest känd var Mullah Omar. Den nuvarande ledaren Mawlawi Hibatullah Akhundzada har varit borta från den offentliga scenen i över två år. Det har gått rykten om att även han är död. En rad andra i ledarskiktet har skött förhandlingarna med amerikanerna och med andra afghanska grupper.

Vi har inte sett Mulla Ahundzada än. Var finns han?

– Jag kan inte säga var han finns. Vi har varit i krig mot cirka 70 länder. 48 länder har sina soldater i Afghanistan utrustade med mycket avancerade vapen, flygplan, stridsfordon. Medan Islamiska Emiratet har bara sin jihad. Är det klokt att han träder fram? Du vet att fienden har avancerad teknik

Men bekräftar du att han lever? Det går rykten om att han är död.

– Är det logiskt som en del människor inbillar sig att han inte existerar och bara hans namn regerar landet? Han lever.

Muhammad Naeem har i en tidigare intervju i Expressen också hävdat att att terrorgruppen al-Qaida inte existerar i Afghanistan längre.

Var finns al-Qaidas högsta ledare Ayman al-Zawahiri?

– Du kanske kan säga till mig var han finns?

Jag vet att han varit i Afghanistan. Är han död?

– Ja, han var här, men alla lämnade Afghanistan. De är borta.

Är han i Pakistan?

– Det angår inte oss, men nej, han är inte i Afghanistan.

Enligt en rapport från en FN-kommitté till FN:s säkerhetsråd i maj finns upp till 500 al-Qaida-män i Afghanistan och deras ledning befinner sig i regionen som gränsar till Pakistan. Detta trots att talibanerna förnekar att terrornätverket finns kvar i Afghanistan. Al-Qaida bekräftar sin väpnade närvaro i sin egen tidning Thabat, som rapporterat om gruppens verksamhet i 18 afghanska provinser sedan 2020.

Enligt FN-rapporten sker kontakterna mellan talibanerna och al-Qaida främst genom Haqqani-nätverket, som är en halvt självständig del av talibanerna. Dess ledare Siajuddin Haqqani tros också vara en av al-Qaidas ledare.

Talibanerna håller nere de öppna kontakterna med al-Qaida, detta för att inte avslöja relationen, enligt FN-rapporten. Historiskt har talibanerna och al-Qaida haft nära kontakt, särskilt när Usama bin Ladin ledde terrornätverket.

Vi avslutar intervjun och Muhammad Naeem har bråttom i väg till ett annat möte. Hela talibanledningen är upptagen med att bilda en ny regering.

Naeem hoppas att regeringen ska kunna bildas ”inom dagar” och att Panjshir, den enda provinsen som inte kontrolleras av talibanerna, kommer att ge upp fredligt. Han slår fast att talibanerna kommer att ta makt över hela landet.

