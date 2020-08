Stoppet i tågtrafiken inträffade vid lunchtid och just nu finns det ingen prognos för när problemet kan vara löst.

Orsaken till stoppet är en nedriven kontaktledning mellan Uppsala och Knivsta.

Inga region- fjärr- eller pendeltåg rullar mellan Uppsala och Stockholm.

”Stopp i pendeltågstrafiken mellan Knivsta och Uppsala C sedan kl. 11:50 på grund av ett elfel för pendeltåg på linje 40 mot Uppsala C och Södertälje C. Vi hänvisar till alternativa resvägar”, skriver SL på sin hemsida.