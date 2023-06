Trafiken står stilla sedan klockan 19.25 på tisdagen. Orsaken till stoppet är ett spårfel, meddelar Trafikverket. Enligt P4 Halland var det en privatperson som rapporterade in ett misstänkt rälsbrott.

De stationer som kan påverkas är, enligt Trafikverket Varberg, Malmö C, Lund C, Landskrona, Helsingborg C, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad C, Falkenberg, Åsa, Kungsbacka, Mölndal och Göteborg C.

