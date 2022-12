Det var under onsdagseftermiddagen som Trafikverket drabbades av det omfattande tekniska problemet.

Enligt myndigheten ligger telefonin mellan trafikcentralerna och lokförarna nere, något som tvingar samtliga tåg att stanna.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att det handlar om en ren säkerhetsåtgärd.

– Telefonin är jätteviktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Är det någon som står vid en plankorsning så kan man stanna tågen innan, säger Bengt Olsson.

Vad som orsakade problemet är i stunden oklart.

”Väldigt många tåg ute”

Samtliga trafikcentraler är påverkade av felet. Det innebär att i princip alla tåg i Sverige beordrats att långsamt ta sig till en station där de ska stanna.

– Vi håller på att felsöka, och vi vet inte riktigt vad som har gått fel. Det står stilla i stort sett överallt, säger Bengt Olsson.

Trafikverket sitter nu i möten med samtliga järnvägsbolag för att se över vad de ska göra.

– Vi har ett antal möten och försöker få till en lösning så fort som möjligt.

SJ bokar hotellrum

SJ tittar nu på flera möjliga lösningar för de resenärer som är strandade på stationer runtom i Sverige. Det handlar dels om att hitta ersättningsbussar för sträckorna, men också att boka upp hotellrum ute i landet.

– Vi jobbar på flera fronter. Vi tittar dels på olika möjligheter för ersättningstrafik, och vi tittar även på att boka upp så många hotellrum som möjligt, om man inte kan fortsätta sin resa, säger Stefan Holmlund vid SJ:s pressjour.

– Vi fokuserar nu på de tåg som påbörjat sin resa och är ute på linjerna.

Enligt SJ påverkas trafiken på följande sträckor:

Mora C - Stockholm C

Ljusdal - Stockholm C

Gävle C - Stockholm C - Linköping C

Falun C - Stockholm C

Duved - Stockholm C

Stockholm C - Hallsberg

Stockholm C - Uppsala C

Umeå C - Sundsvall C - Stockholm C

Stockholm C - Malmö C - Köbenhavn H

Stockholm C - Göteborg C

Stockholm C - Borås C

Stockholm C - Karlstad C - Oslo S

Det är samtidigt helt stopp i tågtrafiken genom Stockholms central.

”Personal är på väg”, skriver SJ vidare.

Trafikverket har i nuläget ingen prognos för när tågtrafiken kan återupptas.