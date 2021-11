Tågkaoset fortsätter – pendlarna drabbas hårt: ”Orimlig situation”

SJ har ställt in hundratals avgångar under november. Bara under fredagen var det ungefär hundra stycken.

Särskilt drabbat är Mälardalen. Där ställs runt 30 tåg in i dag, vilket är flest hittills.

– Just i dag är den värsta dagen. Idag har vi ställt in flest avgångar under hela den här perioden. Men det är också den sista dagen där det ser riktigt illa ut, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Tågstrulet ställer till det mycket i resenärernas vardag.

Pendlaren: ”Oacceptabelt”

I en pendlargrupp på Facebook skriver en person om hennes man som jobbar inom vården i Örebro – men att det i princip var omöjligt att ta sig dit under fredagsmorgonen.

Per-Anders Staav pendlar från Enköping till Stockholm varje dag. I veckan har han inte kunnat ta ett tåg till jobbet förrän vid 09.30-tiden, om han ska hinna lämna barnen i skolan.

– Det här är helt oacceptabelt, säger Per-Anders Staav, som även är ordförande i pendlarföreningen i området.

”Det är en stress att vakna på morgonen och inte känna sig säker på om det går några tåg, eller om man kommer att kunna ta sig hem sen”, skriver en annan resenär till Expressen.

Orsaken till tågstrulet är ett nytt tekniskt system hos SJ, vilket gjorde att scheman blev felaktiga i Mälardalen från och med november.

Det upptäcktes först vid månadsskiftet när det var skarpt läge.

SJ: Finns inget klart besked

– Det är inte så att vi har för lite personal, vilket man kan tro. Utan personalen är på fel ställen och har fått fel schemaläggning, och har fått väldigt ineffektiva tjänstgöringsdagar i många fall, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Han säger att man nu försöker rita om turer från dag till dag. Från och med måndag så ser det bättre ut, enligt SJ. Men det finns inget klart besked för när allt kan vara löst.

– Jag kan inte lova att vi har kommit till rätta med allting i december, för vi kommer säkert ha vissa eftersläpande problem. Men vi kommer inte komma upp i samma nivåer av inställda avgångar som vi haft nu.

Per-Anders Staav är kritisk till SJ:s hantering.

– Att det går en vecka utan att man fått fram ett sätt att schemalägga sin personal som kan köra tågen, det är under all kritik. Det måste finnas en plan b för sådana här situationer.

