Tågkaos i Skåne efter flera timmars stopp

Tågtrafiken mellan Lund och Malmö har stått stilla sedan strax före 15-tiden efter ett stopp i höjd med Hjärup.

Det påverkar således alla operatörer, däribland Skånetrafiken och SJ.

– Den senaste prognosen vi fått är att det ska vara klart vid 17.30, säger Dan Olofsson på SJ:s presstjänst.

Skånetrafiken uppger vid 17.20-tiden att man åter trafikerar sträckan, men att resenärer måste ”räkna med följdförseningar och delinställda avgångar ett tag framöver”.

Första tåg att köra efter stoppet är, enligt Skånetrafiken, följande:

Öresundståg

* Från Malmö: Tåg 1078 mot Kalmar med ordinarie avgångstid kl. 17:46.

* Från Lund: Tåg 1087 mot Malmö med ordinarie avgångstid kl. 17:37.

Pågatåg

*Från Malmö: Tåg 1726 mot Helsingborg med ordinarie avgångstid kl. 17:39.

*Från Lund: Tåg 1727 mot Trelleborg med ordinarie avgångstid kl. 17:29.

Skånetrafiken skriver vidare på sin hemsida att bussar ersätter pendeltrafiken på sträckorna Lund-Malmö (direkt och via mellanstationerna), Lund-Kävlinge (via mellanstationerna), Malmö Kristianstad (via Öresundstågens mellanstationer).