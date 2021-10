En video på Tiktok – där en ung amerikansk kvinna berättar om sitt liv som swinger – har på kort tid fått 9 miljoner visningar.

I videon hävdar Madi Brooks, under användarnamnet @madibrooks567, att hon låter sin make ha sex med hennes mamma.

– Jag och mamma är båda swingers och det är jättebra, vet ni varför? För när jag inte är på humör kan jag bara låta min make ”ha” henne, säger Madi Brooks i videoklippet som har blivit omtalat de senaste veckorna.

Maken har en sexuell relation med Madi Brooks mamma, enligt Madi Brooks själv. Foto: Tiktok

”Döm inte”, skriver hon också på Tiktok.

– Ja, jag är den typen av hustru. Jag låter min man ”ha” henne ett par gånger i veckan, fortsätter hon i en video.

”Bli inte upprörda, det är våra liv”, skriver Madi Brooks i videobeskrivningen.

”Håller min man glad”

I ytterligare ett klipp hävdar Madi Brooks att maken även har en fysisk och sexuell relation med hennes syster.

– Vill ni veta hur jag håller min man glad? Jag låter honom leka med min lillasyster, säger hon.

Madi Brooks, systern och maken. Foto: Tiktok

I ett annat klipp kan man se hur Madi Brooks make kommer in i ett rum och ger henne en kyss.

– Min syster då? frågar Madi Brooks då, varpå maken även ger systern en kyss.

Maken ger även systern en kyss. Foto: Tiktok

Enligt Madi Brooks arbetar hon som lärare och har ett öppet äktenskap med sin make. Det innebär att man kan ha flera relationer, med olika personer, pågående samtidigt. Madi Brooks beskriver sig också som swinger och att såväl hennes mamma, syster och vänner också lever swingersliv.

Följarnas reaktioner

Efter de omtalade videoklippen har Madi Brooks nått över 200 000 följare på Tiktok.

Reaktionerna på klippen har varit blandade.

Några skriver att det måste vara ett skämt för att få uppmärksamhet – medan andra nyfiket undrar hur förhållandet fungerar.

”Hur kom det ens på tal?” frågar en följare angående makens sexuella relation med Madi Brooks mamma.

”Jag förstår inte hur någon kan dela så men det är ditt liv”, skriver en annan.

En annan person jämför det hela med ett avsnitt av den kontroversiella, klassiska pratshowen ”Jerry Springer” som blev populär under 1990-talet. Där delade gästerna med sig av det ena galna livsödet efter det andra.

”Även om det här är ett skämt är det helt stört”, skriver ytterligare en person på Tiktok.

Kändisar i öppna relationer

Enligt RFSU finns det forskning från USA som visar att öppna relationer har blivit allt vanligare.

Utifrån statistiken lever 4-5 procent i dag i en öppen relation, och 11 procent har någon gång haft sex med andra med sin partners medgivande. Medan ”24 procent är öppna för tanken att låta sin partner ha sex med någon annan, beroende på situationen”, skriver RFSU.

Flera kändisar har levt i öppna relationer.

Brad Pitt och Angelina Jolie har tidigare berättat att de inte hindrade varandra från att vara med andra. Även Gwyneth Paltrow och Coldplay-sångaren Chris Martin har haft öppna perioder under sitt tidigare äktenskap. Samma sak för skådespelarparet Ashton Kutcher och Demi Moore som gick skilda vägar 2013.

Skådespelaren Will Smith och Jada Pinkett Smith har varit gifta i 23 år. Båda parter har träffat andra under förhållandets gång. I en intervju med GQ pratade Will Smith ärligt om deras gemensamma syn på äktenskap.

– Jada trodde aldrig på konventionellt äktenskap. Jada hade familjemedlemmar som ingick i okonventionellt förhållande, så hon växte upp på ett sätt som var annorlunda än hur jag växte upp, berättar Will Smith för tidningen.

”Men In Black”-skådisen menade också att de inte tycker att äktenskap ska kännas som ett ”fängelse”.

– Vi har gett varandra förtroende och frihet i tron att alla måste hitta sin egen väg, sa han och fortsatte:

– Erfarenheterna av de friheter som vi har gett varandra och det ovillkorliga stödet, för mig, är den högsta definitionen av kärlek.

LÄS MER: Jessica hade varit gift tre gånger när hon fyllde 24

LÄS MER: Sara blev gravid mot alla odds efter tuffa beskedet

Yalancia Palmer är 29 år och har redan fött 8 barn: