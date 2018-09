SVT-chefen fortfarande borta: ”Har semester”

Det var i SVT:s slutdebatt på fredagen innan valet som SVT tog avstånd från ett uttalande om integration och invandrare från Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som man ansåg ”grovt generaliserande” – med hänvisning till den så kallade demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen.

Beslutet fattades av Eva Landahl, programchef på SVT Nyheter, även ansvarig utgivare för samhällsmagasinet ”Agenda” och under flera val ansvarig utgivare för SVT:s valbevakning.

Eva Landahl blev utbytt efter SVT:s avståndstagande mot Åkesson

Dagen efter, med bara timmar kvar till vallokalernas öppnande, meddelades att Eva Landahl var utbytt som ansvarig utgivare för SVT:s rikssända valprogram under valdagen efter att vid två tillfällen ha gillat SD-kritiska artiklar på Twitter.

– Det är hennes initiativ men vi är ense om beslutet, kommenterade Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT och beskrev situationen som olycklig.

”Eva är en av våra mest omdömesgilla och erfarna publicister och har under nära 40 år stått upp för en saklig och opartisk journalistik”, skriver SVT:s Anne Lagercrantz i ett mejl. Foto: ANNA SVANBERG

I söndagens upplaga av ”Agenda”, där bland annat Kristdemokraternas Ebba Busch Thor intervjuades av programledaren Camilla Kvartoft, var Eva Landahl fortfarande inte tillbaka. Som ansvarig utgivare stod i stället Mikael Pettersson.

Planerad semester

Enligt Anne Lagercrantz var uppehållet planerad semester.

– Därefter är hon tillbaka som vanligt. Hon bröt mot våra riktlinjer och det fick allvarliga konsekvenser för henne. Eva valde att kliva åt sidan och vi var ense om att det behövdes. Men jag måste se till proportionerna. Eva är en av våra mest omdömesgilla och erfarna publicister och har under nära 40 år stått upp för en saklig och opartisk journalistik. Det väger tyngre än två olyckliga gillanden på Twitter, svarar Anne Lagercrantz i mejl.

Står du fortfarande bakom beslutet?

– Ja, precis som Eva menar jag att en markering behövdes enligt demokratiparagrafen, men vi är på SVT eniga om att vi måste gå från deklarationer på det här sättet till att journalistiskt fånga upp bemötanden.

SVT:s markering i den sista partiledardebatten som public service-jätten i sin egen valsatsning beskrivit som ”den tidpunkt då många osäkra väljare bestämmer sig för hur de ska rösta”, fick utåt stora konsekvenser i slutspurten.

Jimmie Åkesson valde att inte medverka vid SVT:s valvaka efter att SVT tagit avstånd från hans uttalande i partiledardebatten. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Sverigedemokraterna svarade med att ställa in all medverkan i SVT under lördagen och söndagen och menade att Eva Landahl dessutom hade förvanskat tolkningen av Jimmie Åkessons citat.

– Är det någon som fortfarande tror att SVT är opartiskt? kommenterade Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge.

Annie Lööf: SVT gav SD en offerkofta

Centerpartiets Annie Lööf hävdade att SVT hade gett Sverigedemokraterna en offerkofta timmarna innan valet och Jan Scherman, tidigare TV4-chef och mångårig SVT-medarbetare kallade markeringen för ’ett allvarligt avsteg’ från SVT:s uppdrag och ett politiskt ställningsstagande.

Yttrandefrihetsexpert Nils Funcke var inne på samma spår.

– Uppseendeväckande att det sker i den avslutande partiledarrundan. Det framstår dessutom inte som nödvändigt, sa Funcke i Expressen TV.

Även internt har diskussionen gått het.

I P1-programmet ”Medierna” i lördags uttryckte Jan Helin, programdirektör på Sveriges Television, att arbetet ”på golvet” inom public service redan var i gång för att det inte ska hända igen och att demokratiparagrafen ska bemötas med journalistik i stället för markeringar med ett större ansvar på programledare och reportrar.

– Det finns sätt att ställa frågor och formulera sig i frågor som tar hand om vår förpliktelse mot demokratiparagrafen, för vi kan konstatera efter debatten att det inte fungerar, vi blir inte begripliga.

– Risken är att vi teoretiskt skulle kunna dra på oss ett antal fällningar. Jag är i så fall redo att ta de fällningarna, hävdade Helin i P1.

Kritik mot valvaka

Medan de stora partiledarutfrågningarna i SVT som leddes av Camilla Kvartoft och Anders Holmberg blev hyllade, framkom en del det kritik mot valvakan som leddes av veteranerna Mats Knutson och Anna Hedenmo i studion.

Anna Hedenmo och Mats Knutson ledde valvakan i SVT. Bilden är tagen vid en tidigare partiledardebatt. Foto: ANN JONASSON

"SVT:s valvaka var pompös och uppblåst. Så många viktigpettrar av alla sorter att man helst tittade med ljudet av", skrev DN:s tv-recensent Johan Croneman.

Programledaren och tillika Publicistklubbens Anna Hedenmo befinner sig på semester utomlands och hänvisar alla frågor om valbevakningen till sina chefer.

Camilla Kvartoft och Anders Holmberg ledde slutdebatten i SVT. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Anna Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, svarar:

– Jag håller inte med så klart och ser att 4,4 miljoner följde vår valvaka i SVT1. Kanske skulle DN:s tv-recensent i stället för att stänga av ljudet ha bytt kanal till SVT2 där han kunde följa vår fina valvaka som koncentrerade sig på de lokala och regionala valen?

SVT fälls för att inte ha tagit avstånd från SD-uttalande

Under måndagen kom beskedet att SVT fälls av Granskningsnämnden för att man inte tog avstånd från ett SD-uttalande när politikern Martin Strid uttryckte sig grovt rasistiskt mot muslimer i samband med en tv-sändning av SD:s partikongress förra året.

”Vi hade tagit avstånd från det i form av ett meddelande, men det kom för sent, enligt Granskningsnämnden. Om vi i stället tagit upp uttalandet i vår journalistik, menar jag att vi hade haft bättre möjligheter att sätta det i sammanhang och göra demokratiparagrafen begriplig”, framför Anne Lagercrantz i en kommentar.