Sverige har fler smittade och döda än våra grannländer – så när våra nordiska grannar gemensamt diskuterat öppna gränser har Sverige portats och pekats ut som ”orosmoln”.

– Norge, Danmark och Island har lyckats stabilisera sina situationer, i Sverige är läget mera oroväckande, sa Finlands inrikesminister Maria Ohisalo till Hufvudstadsbladet nyligen.

Sverige har en helt annan strategi än Norge, Danmark, Finland och Island. Finland utlyste till och med undantagstillstånd för första gången sedan andra världskriget när pandemin bröt ut.

”Befolkningen har radikalt förändrat sitt beteende”

I Norge har statsepidemiologen Frode Forland också uttryckt önskemål om fortsatt stängd gräns mot Sverige.

– Alla beslut om när gränsen mot Sverige kommer öppnas ligger på politisk nivå, svarar presschefen Thor Bern Jensen, på motsvarande myndighet i Danmark.

Just nu kan danskar resa in till Sverige, men inga svenskar tillåts över gränsen in till Danmark. Även finska medborgare får åka från Sverige till Finland.

– För oss var det viktigaste att regeringen var så snabba med undantagstillstånd och restriktioner. Det är nyligen som skolorna öppnade igen. Den finska befolkningen har radikalt förändrat sitt beteende, säger Mika Salminen, direktör för avdelningen för hälsosäkerhet i Finland.

”Tålamod är viktigt”

Salminen manar dock till tålamod, i alla länder, oavsett strategi:

– Tålamod är viktigt. Vi ska inte rusa vidare för snabbt. Situationen med corona globalt är långt ifrån över. Vi måste leva med denna nya situation sannolikt ganska länge. Definitivt året ut. Kanske längre.

Island är i en unik situation. Då befolkningen är så liten har man aktivt kunnat spårtesta efter varje känt fall. Bedömningen på ön har länge varit att flockimmunitet, antingen genom naturlig smittöverföring eller genom vaccination, i slutändan kommer att bli nödvändig.

I Sveriges Radios ”Studio Ett” pratade statsminister Stefan Löfven på torsdagen om skillnaden mellan de nordiska länderna. Att Sveriges dödstal är högst kommenterar han med:

– Jämfört med våra nordiska länder ja, då är det så. Men det är svårt att göra jämförelser här och nu. Vi är mitt uppe i en kris. Men jag vill betona det, varje dödsfall är en tragedi. Vi måste jobba med fullt fokus på att så få som möjligt insjuknar, när de gör det ska de få bra vård.

Löfven: Många vill ju åka hit

Om att öppna för fri rörelse mellan länderna säger Löfven:

– Vi har en bra dialog med våra nordiska grannar. Vi får se vad beslutet blir nu. Vår uppfattning är att EU ska ses som en helhet, men man får också förstå att det kan behövs regionala strategier.

På frågan varför andra länder ska släppa in svenskar, svarar statsministern:

– Titta på Danmark, vi har många danskar som åker till Sverige. Många vill ju åka hit, vi vill åka till våra nordiska grannländer.

