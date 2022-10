MSB föreslår i dag att regeringen skjuter till 27 miljarder per år under en femårsperiod för att återuppbygga det civila försvaret som monterats under lång tid.

Expressen har granskat myndigheternas nya organisation som ska förbereda landet för krig och stärka det civila försvaret.

I tidigare hemligstämplade dokument lyfter flera myndigheter fram de utmaningar som landet står inför. Säpo skriver bland annat hur prioriteringar ska ske i ett krisläge när ändliga samhällsresurser.

I remissvar och rapporter till regeringen beskrivs extrema omständigheter som landet kan ställas inför. Bland annat scenarion där folket svälter, där sjukhus bombas, där massgravar kan komma att behövas och stora delar av befolkningen kan behöva evakueras.