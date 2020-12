Sveriges agerande sticker ut i Norden: ”Sent på alla bollar”

Coronakommissionen, som granskar Sveriges insatser under pandemin, konstaterade på tisdagen att Sverige har misslyckats med strategin att skydda de äldre.

Äldreforskaren Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet, låg bakom kommissionens underlagsrapport som undersöker hur covid-19 på äldreboenden har hanterats i olika länder.

Tydligt är att Sverige sticker ut i Norden.

– Norge, Danmark, Finland och även Tyskland var mycket mer på tårna och såg äldreomsorgen tidigare, och har också lyckats begränsa smittan. De har en mycket mindre dödlighet både i och utanför äldreomsorgen, säger hon.

Samtidigt är Sveriges misslyckande inte något unikt.

– Det är gemensamt i stora delar av världen, äldreomsorgen är inte något man har prioriterat politiskt. Äldre har inte haft särskilt hög status. Man har knappat in på resurserna, arbetsvillkoren har blivit sämre och många är timavlönade. Det är snarare våra grannländer som är unika, de var bättre rustade än vad vi var, säger Marta Szebehely.

Norge hade riktlinjer 29 februari

Hon pekar ut ett antal framgångsfaktorer i övriga Norden, som tidig uppmärksamhet på äldreboenden, snabb testning samt krav på skyddsutrustning och karantän. Redan 29 februari publicerade norska Folkhälsoinstitutet riktlinjer för pandemibekämpning på äldreboenden.

– Redan innan pandemin var ett faktum skickade myndigheterna i våra nordiska grannländer signaler om att man inte får glömma äldreomsorgen. I Norge infördes karantän, alltså att personer som hade varit i exempelvis Iran eller Österrike inte fick gå till jobbet inom äldreomsorg eller sjukvård. I Danmark var man tidigare och mer generös med testning.

I Sverige låg i stället störst fokus på att rusta sjukvård och intensivvård, trots att man kände till att äldre drabbas hårdast av viruset, och att samhällets sköraste grupper bor tätt ihop på äldreboenden, enligt Szebehely.

– Sverige var sent på alla bollar, både runt testning, skyddsutrustning och att uppmärksamma äldreomsorgen som en verksamhet som behöver stöd. Samtidigt som personalen var väldigt pressad. Man har dragit ner på resurserna under lång tid, och många har inte fullgod utbildning. Vi har mycket färre sjuksköterskor än i Norge, och mycket färre chefer än i Finland. Alla punkter sammantaget väger in.

Vem bär ansvar för bristerna?

– Jag säger som coronakommissionen, att det yttersta ansvaret ligger på den här regeringen och tidigare regeringar. Vi har också en organisation i Sverige där expertmyndigheter ska berätta för regeringen vad som behöver göras. Där har man inte haft tillräckligt fokus på äldreomsorgen.

Sverige saknar äldreenhet

Marta Szebehely tror även att Socialstyrelsens organisation hade betydelse.

– Socialstyrelsen har ett större ansvar för äldreomsorgen än Folkhälsomyndigheten, och de har inte längre någon äldreenhet sedan myndigheten omorganiserades 2009. Våra nordiska grannländer har fortfarande en avdelning för äldrefrågor på sin motsvarighet till Socialstyrelsen. Det kan ha haft betydelse för att lyfta äldrefrågor i krisledningsgruppen.

Bristerna inom svensk äldrevård har samtidigt varit kända i decennier, enligt Marta Szebehely. Hon tycker att det är hög tid att Sverige agerar.

– Nu är det dags att uppvärdera äldreomsorgen. Det är också en viktig del för samhällets infrastruktur. Vi kan inte låta människor slitas ut i äldreomsorgen och sedan få skulden för att människor dör. Personalen har gjort det som har varit möjligt, med de resurser som finns.

