Sverigeambassadören om Trump: ”Okonventionell”

Ken Howery, 44, är god för motsvarande 14 miljarder kronor. Därtill har han beskrivits som en av världens ”hetaste ungkarlar”.

Genom sin karriär som riskkapitalist har han flera framgångsrika affärer i portföljen, så som grundandet av Paypal och investeringar i bland annat Facebook, Spotify och Airbnb.

Därtill har han nu tillträtt som USA:s nye ambassadör till Sverige. I torsdag lämnade han över sitt kreditbrev till kung Carl Gustaf, och har därmed inlett sitt officiella uppdrag.

I en intervju med TT berättar Ken Howery att han inte varit involverad i politiken tidigare, men att han nu kommer att fokusera på handel, säkerhetsfrågor – och sina egna spetskompetenser.

– Det är naturligt för mig att börja med att stärka band som rör innovation, teknologi och ekonomi, säger Ken Howery till TT.

”Onekligen okonventionell”

Valet av Ken Howery som ny Sverigeambassadör kom som en överraskning för många. Till skillnad från flera av USA:s ambassadörer var riskkapitalisten inte involverad i Donald Trumps presidentvalskampanj 2016.

Affärspartnern och medgrundaren till Paypal, Peter Thiel, gav dock 12 miljoner till kampanjen.

I intervjun med TT fokuserar Ken Howery på USA och Sveriges liknande värderingar, i stället för den amerikanske presidenten. Det, trots att Donald Trump fått kritik i Sverige, bland annat för sin hårdföra retorik och USA:s utträde ur Parisavtalet.

– Presidenten är onekligen okonventionell. Men många röstade på honom just för att han är uppriktig och resultatfokuserad. Han har uppnått stora saker under sin tid: aktiemarknaden satte rekord i förra veckan, arbetslösheten är den lägsta på 50 år och presidenten har varit mycket framgångsrik i kampen mot IS. Omigen, jag tänker påminna svenskar om hur mycket vi har gemensamt, säger han till nyhetsbyrån.

Lär sig svenska

Ken Howery har tidigare besökt Sverige genom sitt arbete som riskkapitalist. Det är något han tror sig kunna använda i sitt nya arbete som ambassadör.

Förhoppningen framöver är att resa runt mer i landet, träffa många svenskar – och öva upp sig på språket.

– Jag har börjat ta lektioner och lärt mig alfabetet och några fraser, säger han till TT.