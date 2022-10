Sverige uppges blockera Nord Stream-utredning

Sverige uppges ha sagt nej till att utreda läckorna vid Nord Stream 1 och 2 tillsammans med Danmark och Tyskland.

Det uppger tyska källor för tidningen Spiegel enligt Reuters.

Enligt Spiegel kommer uppgifterna om den svenska blockaden från tyska säkerhetskällor. Anledningen ska vara att Sverige inte anser sig kunna dela fynd från sin egen utredning till Danmark och Tyskland.

Tyskland har samtidigt avslutat sin utredning av läckorna. Fynden lämnades in under fredagen, meddelade en talesperson för inrikesdepartementet under dagen.