När Moderaterna nu förbereder sig för att åter möta väljarna och försöka ta tillbaka makten är det mycket som är annorlunda mot hur det såg ut för fyra år sedan.

Då, 2018, var Ulf Kristerssons uttalade ambition att bilda en Alliansregering där även Centerpartiet ingick. Och dörren för SD var stängd.

Nu, 2022, går Ulf Kristersson till val utan Annie Lööf och Centerpartiet men med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson vid sin sida, tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna.

Alla fyra partier i Kristerssons lag driver på för att nya kärnkraftsreaktorer ska byggas i Sverige. ”Det är en helt unik och ny situation. En fråga som blockerat svensk politik sedan 1980 kan nu få sin lösning”, säger Moderatledaren. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Det lägger grunden för en annan politik på en rad områden – om Ulf Kristersson väl lyckas bli vald till statsminister. Ett uppenbart sådant sakområde är kärnkraften och energipolitiken.

– Det unika nu är att vi kan få ett regeringsunderlag och en regering som är entydig. Den här regeringen på andra sidan kan bara enas om att lägga ned kärnkraften. Vi kan enas om att utveckla den, säger Ulf Kristersson.

Att Centerpartiet, som varit drivande i avvecklingen av den svenska kärnkraften inte längre är med och dessutom ersatts av SD, innebär att alla fyra partier i Kristerssons lag driver på för att nya kärnkraftsreaktorer ska byggas i Sverige. Man får gå tillbaka nästan 50 år, till Olof Palmes regeringar på 1970-talet, för att hitta ett styre som är lika positivt inställt till kärnkraft.

– Det är en helt unik och ny situation. En fråga som blockerat svensk politik sedan 1980 kan nu få sin lösning, säger Ulf Kristersson.

Hans ambition är att börja med att undanröja alla hinder som i dag står i vägen för investeringar i ny kärnkraft.

– Jag tycker det ser väldigt lovande ut. Jag har bara de senaste veckorna träffat bolag som håller på med detta i andra länder och som skulle kunna göra det i Sverige också. De säger utan undantag att det är lagstiftningen som ligger i vägen. Och förstås den entydiga politiska ambitionen i Sverige att vi inte vill ha kärnkraften kvar, säger han.

Moderaterna vill utreda möjligheten till återstart av nedstängda reaktorer – trots att dessa tidigare dömts ut av bolagen som drivit dem. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Moderaterna har i dagarna tillsatt en intern grupp som ska ta fram förslag på en reformagenda för att nya reaktorer ska kunna byggas.

– Det handlar om att se över alla de lagar, regler och förordning som ligger i vägen för ny kärnkraft, säger Ulf Kristersson.

Partiet vill att den övergripande målsättningen för energipolitiken inte längre ska vara 100 procent förnybart, utan 100 procent fossilfritt. Man vill också utreda möjligheten till återstart av nedstängda reaktorer – trots att dessa tidigare dömts ut av bolagen som drivit dem. Man vill även göra det möjligt att bygga nya reaktorer på fler platser än de tre där de befintliga reaktorerna finns i dag.

– Det är ett stort arbete och det kommer vara färdigt före valet för att vi de första hundra dagarna verkligen ska kunna rivstarta med en helt ny energipolitik, säger Ulf Kristersson.

Det som man i partiet ser störst potential i är så kallade Små modulära reaktorer, som kan tillverkas och uppföras till helt andra kostnader än de traditionella större reaktorerna.

I Storbritannien fattade regeringen nyligen beslut om byggandet av just en sådan mindre reaktor, som ska kunna förse uppemot en miljon brittiska hushåll med el. Men det sker genom statlig medfinansiering på motsvarande drygt 2,6 miljarder kronor.

Och att skjuta till skattemedel för att nya reaktorer ska vara möjliga att bygga, är enligt många experter en förutsättning.

Är du öppen för att skjuta till statliga medel?

– Jag utesluter inget just nu. Jag har sagt att forskningsmedel måste kunna användas också till kärnteknologi, vilket inte görs i dag överhuvudtaget, säger Kristersson men tillägger att politiken kan behöva ”göra mer nytta än så”.

Ulf Kristersson intervjuas av Expressens Tomas Nordenskiöld. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

M-reformer för ny kärnkraft Moderaterna har tillsatt en grupp som ska se över all lagstiftning och reglering, och skapa förutsättningar för nya kärnkraftsreaktorer. Arbetet leds av partiets näringspolitiska talesperson Carl-Oskar Bohlin, och förslagen ska presenteras innan valet. Det handlar bland annat om följande förändringar: • Lagen om kärnteknisk verksamhet ska ändras för att tillåta återstart av nedlagda reaktorer. • Miljöbalken ska ändras för att tillåta att det byggs nya reaktorer på fler platser än de befintliga och att fler än tio reaktorer ska kunna vara i drift. • Det energipolitiska målet på 100 procent förnybart ska ersättas av ett mål på 100 procent fossilfritt. • Lagstiftning ska ses över så att planerbar elproduktion, som vattenkraft och kärnkraft, ska spela en ”mer central roll för elmarknadens utformning”. • Möjliggör förlängning av nuvarande reaktorers livslängd. • Översyn av Strålsäkerhetsmyndigheten för att ställa om verksamheten inför kommande utbyggnad av nya reaktorer. • Kärntekniklagen och kärnteknikförordningen ska anpassas efter ny teknik, bland annat de Små modulära reaktorerna. • Elnätet ska byggas ut. Visa mer

Den politik Moderaterna nu går till storms mot och vill ändra på, som målsättningen om en 100 procent förnybar energiproduktion, var Moderaterna själva med och drev igenom i och med den breda överenskommelse man slöt med S-MP-regeringen så sent som 2016.

En uppgörelse både M som KD sedan lämnat.

Och någon ambition att enas över blockgränsen i energipolitiken på nytt har inte Kristersson längre. Det trots att man från industrin ofta pekar på behovet av breda uppgörelser och politisk förutsägbarhet.

– Socialdemokraterna är inte användbara i den här frågan. De har varit djupt splittrade sedan folkomröstningen, säger han.

Den positiva inställningen till kärnkraft kombineras också med en moderat skepsis mot vindkraften.

– Det finns begränsningar hur mycket vindkraft man kan bygga och var man kan bygga någonstans. Det är många som är för vindkraft men inte där de just själva bor. Det har en betydande påverkan på miljön det också, säger Ulf Kristersson, som vill behålla det kommunala vetot mot ny vindkraft.

Vid sidan av energipolitiken är migrationen och kriminalpolitiken områden som kan få en annan tyngdpunkt, klart mer till höger genom samarbetet med SD i stället för C.

– Nu är vi fyra partier som vill ha en ny regering, som alla är överens om att vi måste ha en mycket stram invandringspolitik om vi ska ha någon chans att klara integrationen. I den frågan uppfattar jag att Centern snarare är på andra sidan, säger Kristersson.

När det gäller migrationen enades M, KD och SD om en skrivelse i sin gemensamma budget i höstas, där det står att ”asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten”.

Men det återstår att konkretiseras och att få med sig Liberalerna på, som valde att inte stödja budgeten där skrivelsen stod med.

Och enligt SD är migrationsfrågan alltjämt avgörande för hur man ställer sig till en M-ledd regering.

– Vi kommer se en åtstramning. Ingen tvekan om det, säger Ulf Kristersson.

Det försämrade säkerhetsläget i Europa och risken för en rysk invasion av Ukraina innebär samtidigt ökad risk för flyktingströmmar. Frågan är hur en Kristerssonledd regering som samarbetar med SD skulle hantera det.

Enligt Ulf Kristersson skulle man se annorlunda på flyktingströmmar från ett europeiskt land. ”Jag tror alla länder känner ett större ansvar när det händer saker i deras egen omedelbara omvärld”, säger han. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Om vi hamnar i ett sådant läge. Ska Sverige då göra allt för att ta emot så få som möjligt?

– Den frågan är stor och svår, säger Ulf Kristersson, och beskriver hur nära han följer den oroande utvecklingen.

Han tillägger sedan att man skulle se annorlunda på flyktingströmmar från ett europeiskt land.

– Jag tror alla länder känner ett större ansvar när det händer saker i deras egen omedelbara omvärld. Det tycker jag är ganska självklart att det är på det sättet, säger han.

Annars är det Nato-frågan partiet vill styra fokus till, och där avser man att lägga om den svenska linjen – i alla fall till viss del.

Sverigedemokraterna är fortsatt emot ett svenskt Nato-medlemskap, men har samtidigt mjukat upp sin hållning och ställt sig bakom en så kallad Nato-option. Alltså att Sverige uttalar att ett medlemskap är en möjlighet, och att eventuella hinder undanröjs.

Det skapar en majoritet som Ulf Kristersson tänker använda sig av – trots S motstånd.

– Nato-optionen handlar om att den ska uttalas. Att vi gör som Finland och uttalar att vi vill hålla dörren öppen för Nato, säger Ulf Kristersson.

– Det finns en riksdagsmajoritet som har uttalat detta, men regeringen vägrar, fortsätter han.

Men du kommer uttala det om du bli statsminister?

– Absolut.

Ulf Kristersson vill att Sverige och Finland gör gemensam sak när det gäller Nato. ”För mig är det inte panikbråttom, utan vi ska ha en seriös process hand i hand med Finland.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Frågan är vad det innebär i praktiken, och om Moderatledaren avser att gå vidare i frågan om ett fullvärdigt medlemskap i försvarsalliansen, om han skulle få med sig SD.

Ulf Kristersson hänvisar till samtal han för med ledande finska politiker, inklusive landets president Sauli Niinistö.

Socialdemokraterna kommer att svänga om Nato. Det är jag helt övertygad om

– Vi har lärt oss historiskt att Sverige och Finland bör gå hand i hand. Jag har haft mycket samtal med finska kollegor, säger han.

– Jag skulle helst se att Sverige och Finland gör gemensam sak. Att vi börjar göra som Finland och håller dörren öppen för ett Nato-medlemskap, och sedan har en intensiv diskussion länderna emellan och inom länderna om värdet av ett fullskaligt medlemskap. För mig är det inte panikbråttom, utan vi ska ha en seriös process hand i hand med Finland.

Kommer Sverige gå med i Nato inom fem år?

– Sverige kommer gå med i Nato. Det är jag helt övertygad om. Socialdemokraterna kommer att svänga om Nato. Det är jag helt övertygad om. När det här sker kan jag inte svara på, säger han.

”Ingen kan säga att S i evig framtid ha vetorätt över detta”, säger Ulf Kristersson om ett svenskt medlemskap i Nato. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Frågan om ett svenskt medlemskap har till följd av S motstånd tidigare inte ansetts aktuell från Moderaternas sida, men Kristersson säger nu att S inte kan ha veto i frågan i all framtid.

– Jag är väldigt mycket för att vi får bred politisk enighet i långsiktiga nationella säkerhetsfrågor. Jag söker inte strid i den här frågan. Tvärtom vore det ett stort värde om Sverige kan behålla den historiska linjen att vi går enigt hand i hand i så här stora frågor. Det är min grundläggande inställning i detta. Sedan är det klart att ingen kan säga att S i evig framtid ha vetorätt över detta. De är ett parti på 25-30 procent, säger han.

Med bara dryga sju månader kvar till valet ligger Ulf Kristersson och hans regeringsalternativ enligt flertalet opinionsinstitut efter i opinionen.

Internt finns en oro för att samarbetet med SD skrämmer bort allt för många mittenorienterade väljare i framför allt Stockholm. Och det höjs nu röster om att Moderaterna tydligt ska markera att Liberalerna ska få sitta med i Kristerssons regering. Både för att hjälpa Nyamko Sabuni över spärren och att ge högeralternativet mer legitimitet bland mittenväljare.

Jag vill ha en borgerlig regering som kan samarbeta med andra, och inte minst Sverigedemokraterna i budgetfrågor

Men Kristersson ger inga sådana löften.

– Det är fortfarande processer som pågår hos dem. Man måste kunna få en handlingskraftig regering som kan göra upp med andra partier. Jag vill ha en borgerlig regering som kan samarbeta med andra, och inte minst Sverigedemokraterna i budgetfrågor och i de stora sakerna där vi tycker ungefär lika, säger Ulf Kristersson.

Liberalernas motstånd mot ett organiserat budgetsamarbete med SD och frågetecken om partiet kommer kunna samlas bakom en regering som helt vilar på SD:s stöd gör att Liberalernas roll är fortsatt osäker.

Vilka partier ska sitta i den regering du avser bilda?

– Det blir en borgerlig regering som kan samarbeta med andra och framför allt med Sverigedemokraterna i budgetfrågor, säger Kristersson.

Klart är att Kristersson är beredd att släppa in KD, men vill hålla åtminstone SD utanför själva regeringen.

Enligt Ulf Kristersson går det inte att jämföra en eventuell koalitionsregering i minoritet bestående av M och KD med Löfvens S-MP-regering. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Är du beredd att släppa in sverigedemokratiska tjänstemän i regeringskansliet?

– Det där är en ganska teknisk fråga. I grund och botten tror jag inte det behövs, säger han.

Kristerssons förstahandsval är alltså en liten koalitionsregering i minoritet, bestående av två eller möjligen tre partier, som dock blir helt beroende av SD:s stöd.

Det är en så knäpp idé så att det finns inte

Men just den typen av regeringar som tvingas förhandla i flera led, både mellan partierna inom regering och sedan i nästa led med ytterligare ett eller flera partier i riksdagen, har visat sig få svårt med just det kompromissande Kristerssons talar sig varm för. Det visade både alliansregeringen under sin andra mandatperiod och inte minst Stefan Löfvens S-MP-regering.

Ändå vill du bilda en sådan själv, varför?

– De går inte att jämföra med varandra. Det har alltså bildat en koalitionsregering i minoritet där hela idén är att inte prata med andra partier. Det är en så knäpp idé så att det finns inte. Jag vill bilda en minoritetsregering som kan samarbeta med andra partier i olika sakfrågor och bilda majoriteter i riksdagen.

Om de rödgröna partierna och Centern är störst efter valet kommer inte Moderaterna kasta in handduken. Men då krävs att man får C att trycka gult och acceptera Kristersson som statsminister – vilket kan vara lättare om M går fram på egen hand, resonerar en del. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men i praktiken håller Moderaterna också öppet för ett annat alternativ: En moderat enpartiregering, alltså enligt samma modell som Magdalena Andersson nu styr landet.

I ett låst läge efter valet, där de rödgröna partierna och Centerpartiet är störst, kommer inte Moderaterna kasta in handduken. Men det som då krävs är att man får Centerpartiet att trycka gult och acceptera Kristersson som statsminister, vilket kan vara lättare om M går fram på egen hand, resonerar en del.

Så här säger han själv om tanken på en ren M-regering:

– Jag kommer inte utesluta någon borgerlig regering. Men det är inte så att jag går till val på att vara ensam. Man behöver vänner i politiken. Men jag tänker inte utesluta detta, säger han.

Med valet allt närmare kommer väljarna lämnas med många frågor obesvarade. Men Ulf Kristersson framhåller att hans fyrpartiunderlag, med M, KD, L och SD, redan har enats om en hel del och att mer kommer.

– Jag tycker vi har gjort en del saker som antyder det: Vi har presenterat gemensam policy mellan de här fyra partierna när det gäller migrationspolitiken, kriminalitet och brottsbekämpning. Vi har mycket närliggande uppfattningar när det gäller energipolitiken. I stora frågor har vi gjort det här jobbet redan, säger han.

”Det är inte så att jag går till val på att vara ensam. Man behöver vänner i politiken”, säger Ulf Kristersson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men någon gemensam turné med alla fyra partiledarna, som på Alliansens tid, är inte att vänta. Och inga gemensamma valprogram före valet heller.

– Jag tycker vi har gjort det ganska långt, men sedan får vi se exakt hur detaljerat det ska bli före valet.

– Vad svenska folket behöver är tydliga färdriktningar.

När blev du moderat och varför?

En bild från tiden då Ulf Kristersson gick med i Muf. På bilden syns också Birgitta Ed, Ulf Kristerssons framtida fru. Foto: Privat

”Jag engagerade mig politiskt i gymnasieåldern och gick med i Muf på S:t Eskils skola i Eskilstuna. Då som nu var det skolan och kunskaper i skolan som stod i fokus. Symbolfrågan för kunskap på den tiden var om var om man var för betyg eller emot betyg. Jag var för betyg, vänster var emot betyg. Jag hade rätt redan då, de hade fel redan då. Vi vann just den frågan. men kunskap i skolan var vägen in i politiken.”

Tomas Nordenskiöld är reporter på Expressens politik- och samhällsredaktion.

2018 gick Ulf Kristersson till val med luftslottet ”alliansen”, vilket havererade på förutsägbart sätt. Nu befinner sig svensk politik i stället i den udda situationen att det är oppositionen som har det tydligaste regeringsalternativet. Elkris och gängvåld är tråkigt i sig, men det är en gynnsam agenda för ett parti med högt förtroende inom energi och rättspolitik. Förra valrörelsen gick dessutom över förväntan.

Trots att många bitar tycks finnas på plats har Kristerssons lag förtvivlat svårt att ta sig förbi de rödgröna i mätningarna. Särskilt väljarkollapsen i storstäderna är en rysare för det klassiska storstadspartiet Moderaterna. 2022 hade M tänkt gå till val på att avsätta den trötte Stefan Löfven och hans hantlangare i Miljöpartiet. Bägge hann dock avsätta sig själva först – ett hårt slag för den moderata valplaneringen.

