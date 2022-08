Sverige har totalt 21 288 sjukhussängar. Det innebär att Sverige har 2,07 sängar per 1 000 personer. Bara fyra av OECD-länderna har färre sängar per person, bland dem Mexico, Costa Rica, Colombia och Chile.

Flest sängar har Japan med 12,84 sängar per 1 000 personer, följt av Sydkorea med 12,44 sängar per 1 000 personer och Tyskland med 7,91 sängar per 1 000 personer.

Se mer: Lena har väntat i snart två år på operation