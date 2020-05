Förra veckan kom beskedet att Sverige hade högst dödstal per capita, per miljon invånare, den gångna veckan. Nya siffror visar att Sverige än en gång ligger i topp.

Siffrorna kommer från University of Oxford och Global Change Data Labs, och grundar sig på European Centre for Disease Prevention and Controls inrapportering av personer i världen som dött i covid-19.

Siffrorna gäller antal dödsfall per dag och är sett per miljon invånare. Tidigare under maj stegrade Sverige långsamt upp mot en fjärde- och femteplats – men de senaste två veckorna har Sverige haft förstaplatsen.

På onsdagen låg dödstalet i Sverige på 5,4 döda per miljon invånare.

Tegnell: Bör vänta ”något år” med analyser

– Sverige ligger ganska långt fram. Andra länder ligger ännu längre fram så att dödstalen har hunnit gå ned ordentligt och vissa länder är på väg upp. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra en enskild vecka, sa Tegnell när förra veckans siffror kom.

Samma sak säger statsepidemiologen nu.

– Jag tycker man ska vänta med den här typen av analyser till om något år. Då kan man landa i vad de verkliga dödstalen har varit i olika länder, säger Tegnell till Aftonbladet.