Sverige bästa landet i världen att leva i

US News and world report gillar att rangordna saker. Den amerikanska publikationen - veckotidningen lades ner 2010 - är i USA kanske mest känd för rankningen av amerikanska universitet.

Men även länder rankas på olika sätt. Ett av dem är vilket land i världen har bäst livskvalité.

US News and World report samarbetar med BAV Group och University of Pennsylvania i betygsättningen av 85 länder.

De tittar på saker som BNP, köpkraft, förväntad levnadsålder, jämlikhet, utbildning, sjukvård och en hel del annat totalt används 76 olika indikatorer.

Och en ny vinnare klättrade upp på första platsen i år. Sverige.

Det går föga oväntat bra även för våra nordiska grannar. Norden brukar ligga högt i den här typen av listor.

Sverige tog alltså guld i år, Danmark får silver och Norge kommer på femte plats. Finland intar plats nummer sex.

När World Population Review - en oberoende organisation som gör en liknande rankning - sammanställde sin lista för 2022 så blev resultatet lite annorlunda.

På den kom Sverige först på elfte plats, medan i stället Schweiz kommer på första. Danmark är på andra plats även i denna rankning.

US News and World report gör även en årlig lista där det bästa landet utses, alltså inte nödvändigtvis landet med högst livskvalité.

Sverige klarar sig bra även på den och kommer på femte plats. Där ligger i stället Schweiz på första plats, följt av Tyskland, Kanada och USA.

USA kommer dock inte ens in på topp tio listan när det gäller livskvalité. Här är topp tio år 2022:

1. Sverige

2. Danmark

3. Kanada

4. Schweiz

5. Norge

6. Finland

7. Tyskland

8. Nederländerna

9. Australien

10. Nya Zeeland

