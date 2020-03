Under den senaste veckan har läget vid den grekiska gränsen beskrivits som kaotisk och minst en man har skjutits till döds när han försökte ta sig över gränsen. Detta efter att Turkiets president Erdoğan valt att öppna gränsen mot Grekland, där migranterna inte släpps in.

Mot bakgrund av detta reste justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på onsdagen till Bryssel för att delta i ett extrainsatt möte i EU:s råd. I en lång intervju med Expressen pekar han ut framför allt två saker som han menar ligger till grund för Turkiets agerande.

– Det ena att man velat ha EU:s stöd för sin krigföring i Syrien. Och det tror jag inte att man kommer att få. Det andra är att det Turkiet-avtal som slöts 2016 löper ut nu i år, och det omfattar sex miljarder euro. Då vill man nog ha en försäkring om att EU helt enkelt kan fortsätta vara med och dela på den ekonomiska bördan. Så jag tror att det här kommer att sluta med ett nytt avtal mellan EU och Turkiet.

Grekisk polis stoppar migranter från att ta sig över gränsen från Turkiet på onsdagen. Foto: DIMITRIS TOSIDIS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Morgan Johansson säger att Sverige hjälper till på flera sätt: dels genom att bistå Grekland i gränsbevakningen, dels genom kvotflyktingsystemet.

– Vi är det land i EU som tar fler kvotflyktingar direkt från flyktinglägren, bland annat från Turkiet. Så de som verkligen har flyktingskäl har ju kunnat komma hit.

– För vi kan inte ha situation där det plötsligt kommer två, tre, kanske fyra miljoner flyktingar till Grekland. Det går inte. Grekland är ett land på tio miljoner invånare. Därför måste man lösa den här situationen.

Kan det här innebära en ny flyktingkris?

– Det kan innebära enormt stora problem för Grekland, men för Sveriges räkning ser jag inte att det finns en särskilt stor risk att vi ska påverkas på ett påtagligt sätt.

– Man ska komma ihåg skillnaderna från 2015. Då hade Sverige EU:s mest generösa flyktingpolitik. Vi var i praktiken det enda land som hade permanenta uppehållstillstånd. Vi hade inga gränskontroller till att börja med och vi hade heller inte några medicinska åldersbedömningar. Nu har Sverige en av de stramaste flyktinglagstiftningarna i hela EU och fungerar därför inte längre som en magnet för flyktingar. Dessutom är det svårt för dem att överhuvudtaget ta sig hit nu.

Johansson: ”imponerad” av MP

Som det ser ut i dag kommer det, enligt Migrationsverkets statistik, runt 300-400 asylsökanden till Sverige varje vecka.

Är det en rimlig nivå?

– Vi har hanterbara nivåer, absolut. Det handlar om tal som ligger på drygt 20 000 per år och 25-30 procent som beviljas uppehållstillstånd. Det är historiskt ganska låga nivåer. Min bedömning är att de nivåerna kommer fortsätta att sjunka, eftersom vi introducerar en ny lagstiftning som gör att asylansökningar från länder med låg beviljandegrad, till exempel Georgien, kan avslås redan vid gränsen. Det handlar om ungefär 5 000 ansökningar.

I slutet av januari gick den tidigare regeringskollegan Alice Bah Kuhnke (MP) ut och sade att Socialdemokraterna är ”ute och cyklar långt till höger” i migrationspolitiken och att det ”nya normala är fruktansvärt”.

Alice Bah Kuhnke (MP) när hon valdes in i EU-parlamentet våren 2019. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Morgan Johansson tar lätt på kritiken och säger i stället att han är ”imponerad” av Miljöpartiet för hur de agerade under flyktingkrisen 2015, då de ställde upp på Socialdemokraternas krav om att införa id-kontroller vid gränsen.

Något han menar var ”helt avgörande”.

– Samtidigt skrev Tobias Billström (M) en debattartikel där han gick emot id-kontrollerna för att det skulle förstöra Öresundsintegrationen. Så Miljöpartiet pallade trycket när Moderaterna, som lade ner sina röster då vi röstade om id-kontrollerna, inte gjorde det.

”Kan inte gå tillbaka till permanenta uppehållstillstånd”

På onsdagen hade den parlamentariska kommitté som ska utreda och ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken ett möte. Senast i höst är det tänkt att kommittén, som består av samtliga riksdagspartier, ska komma med ett konkret förslag.

Än så länge ser det ut att vara hyfsat låst. Men Morgan Johansson hoppas fortfarande på en bred uppgörelse.

– Det beror lite på hur viljan finns på den andra sidan också. Vi vill ju ha en politik som är långsiktigt och som också har så brett stöd som möjligt. Och det innebär bland annat, om den ska vara långsiktigt hållbar, så kan den inte väsentligt avvika från hur politiken ser ut på det här området i andra EU-länder. För då är det en stor risk att vi hamnar i samma situation som vi gjorde 2015, säger han.

Vad innebär det?

– Det innebär till exempel att jag har svårt att se att vi går in för några permanenta uppehållstillstånd igen. Det skulle sätta oss i ett väldigt svårt läge.

Men det vill väl både Centerpartiet och Miljöpartiet, som ni samarbetar med?

– Ja, men min absoluta bedömning är att vi inte kan gå tillbaka till det. Utan vi kommer att behöva ha tillfälliga uppehållstillstånd. Sedan kan man ju diskutera uppehållstillståndens längd. Det blir väl en diskussion framöver, men även där kan vi inte ligga för långt ifrån övriga EU-länder?

Kritiken mot M-ledaren: ”Som matadoren i tjuren Ferdinand”

Enligt Morgan Johansson är det enskilt viktigaste inom svensk migrationspolitik att bevara stabiliteten och kontrollen. Men även återsändandet av asylsökande som har fått avslag i Sverige.

– Många har bilden av att det här inte fungerar alls, men jag ser ju på siffrorna att det är ungefär 1 000 före detta asylsökande som lämnar Sverige i månaden, antingen till ett annat EU-land eller tillbaka till sina hemländer.

– Nu har vi ett avtal med Afghanistan som vi tidigare inte haft tidigare och vi har ett samarbete med Marocko som gör att vi kan skicka tillbaka personer som inte får uppehållstillstånd.

Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Socialdemokraternas och Moderaternas migrationspolitik?

– Just nu är det nog just retoriken. Jag upplever den som väldigt aggressiv, argsint nästan. När jag tänker på Ulf Kristersson nu för tiden tänker jag på den här matadoren i ”Tjuren Ferdinand”. Bandriljärerna blev arga, picadorerna blev ännu argare. Men argast av alla blev Ulf Kristersson, som slet sitt hår och stampade i marken. Retoriken ligger där uppe. Jag skulle ändå vilja fokusera på saken och sänka konfliktnivån.

M-ledaren Ulf Kristersson på en uppmärksammad bild i sociala medier som Moderaterna sedan tog bort.

Så hur mycket skiljer ni er i sakpolitiken då?

– Jag tror inte att det är särskilt mycket. Det kan finnas en del sakfrågor kvar. Samtidigt har vi sett att när vi stramat åt har Moderaterna tagit ytterligare ett steg i andra riktningen. Så det verkar som om de inte riktigt är beredda att möta oss från den andra sidan, utan snarare som att man vill behålla den här konflikten.

”Stolt över att vi tog emot 180 000 syrier”

Sedan kriget bröt ut i Syrien 2011 har Sverige gett stöd åt över 180 000 syrier. Enligt Morgan Johansson är det ”den största humanitära insatsen som Sverige gjort genom alla tider”.

Något som han i grunden är stolt över, säger han.

– Här handlar det om män, kvinnor och barn som annars kunde ha gått under. Nu är de här och kan starta ett nytt liv. Det behöver också föras fram mer tydligt i debatten just nu: människorna som faktiskt fått en chans att överleva. Vi som land kommer att stärkas av dem om de kommer in på arbetsmarknaden och blir en del av Sverige, precis som alla andra invandrargrupper. Och den där delen, den mer positiva bilden, pratar vi alldeles för lite om i dagens debatt.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) om det hårda debattklimatet kring migrationspolitiken:

