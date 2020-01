Svenske Torsten, 69, om virusrädslan i Hua Hin

Sex personer i Thailand har bekräftats vara smittade av det dödliga Coronaviruset ”2019-nCoV” – varav det senaste fallet i svenskparadiset Hua Hin.

Det rör sig om en 73-årig kinesisk turist från Wuhan – där det nya viruset först konstaterades i december förra året.

Torsten om oron: ”Går ogärna ut utan kirurgmasker”

Lars Håkansson är ordförande för Svenskföreningen i Hua Hin.

Lars Håkansson, ordförande för Svenskföreningen i Hua Hin om virusrädslan. Foto: Expressen TV / Expressen TV

– Jag tror Coronaviruset är på de flestas läppar bland mina kompisar. Vi är mellan 3 500 och 5 000 svenskar i Hua Hin. Vi har köpt munskydd och rör oss normalt men man är ändå orolig för Kina ligger inte så långt borta, säger han.

Torsten Lindberg, tidigare medarbetare på Expressen/Kvällsposten, och hans familj, tillbringar vintrarna i sitt hus i populära semesterorten Hua Hin.

Torsten Lindberg om virusrädslan i svenskparadiset Hua Hin. Foto: Privat / Privat

– Sedan sex timmar tillbaka börjar svenskarna här bli lite oroliga och går ogärna ut utan kirurgmasker. Man kan nästan inte se någon som inte bär mask och de finns inte att köpa någonstans. Men vi tog med oss från Sverige, säger han.

Rädslan förvärras av de många kinesiska turister som befinner sig i Hua Hin för att fira det kinesiska nyåret.

– Det är 150 000 kineser i området. Många snorar, hostar och fräser. Det värsta som kan hända nu är att man stänger gränserna till kungariket Thailand, säger Torsten Lindberg.

30 procent av utländska turister kom från Thailand

Enligt thailändska nyhetssajten The Nation, som fått passagerarstatistik från flygplatsen Don Mueng så utgjorde kineser under januari 30 procent av de utländska turister som kom till Thailand via flygplatsen.

Under månaden har nära 7 500 kineser per dag har kommit till Thailand via flygplatsen.

Från den 3 till den 24 januari så anlände 43 flighter till flygplatsen från Wuhan med sammanlagt 6 982 människor.

– De har fått en tankeställare på flygplatsen och börjat använda feberdetektorer, säger Torsten Lindberg.

Han bor i ett svenskområde med drygt 60 hus och många tar det säkra före det osäkra.

– Folk är försiktiga. De går till doktorn eller vårdcentralen så fort de börjar snora, hosta eller får hög feber. Alla har blivit ombedda att inte kramas eller pussa på hand.

Torsten Lindberg: ”Det kommer förmodligen bli mycket värre”

Torsten Lindberg och familjen har vidtagit flera åtgärder för att undvika smittorisk.

– Vi åker inte ner till nattmarknaden i Hua Hin längre, vi åker inte till sevärdheter eller till stranden och vi åker inte länge kommunalt, säger Torsten Lindberg som befarar det värsta:

– Det kommer förmodligen bli mycket värre.

Sedan epidemin utbröt i Wuhan har 56 människor dött i viruset och över 2 000 insjuknat, enligt officiella siffror. Totalt är över 62 miljoner människor i karantän i de isolerade kinesiska städerna.

