Svenske Edvard, 28, dog i raketattacken i Ukraina

Svenske Edvard Selander Patrignani dog under en rysk granatattack vid Donetskfronten i Ukraina.

En sjukvårdare som ingick i samma pluton som den svenske soldaten berättar nu att han förlorade fyra kamrater på måndagsmorgonen – en av dem var Edvard Selander Patrignani.

Han beskriver på Facebook att hans kamrat ”levde upp till bilden av hur en officer ska vara”.

”Han var ödmjuk inför varje uppgift och han tog alltid hand om de han hade ansvar för. Han kom överens med alla och han var omtyckt av alla. Han var den som höll ihop de unga internationella i kompaniet och de såg upp till honom. Han var en exemplarisk man med goda principer och god moral. Modig, lojal och rolig. Jag glömmer honom aldrig.”

Han skriver vidare att Edvard nyligen blivit plutonsergeant i deras kompani i den ukrainska armén.

”Befann sig för långt bort”

Under förra veckan ska soldaterna ha kommit till en liten by i Luhanskregionen, varifrån de skulle utgå framöver. En by som sedan länge lämnats av civilbefolkningen, där de tog skydd i olika jordkällare, berättar sjukvårdaren för Aftonbladet.

Han berättar att plutonen precis gjort sig redo att bli avbytta av på måndagsmorgonen den 18 juli, men att planen ändrats när ett ryskt anfall närmade sig. Edvards grupp befann sig då för långt bort för att hinna ta skydd från artillerielden.

Plutonen klarade sig från den första ryska attacken, men strax efteråt besköts de igen.

– Han dödades av en granat från en pansarvagn när han tillsammans med sin grupp försökte ta hand om en sårad kamrat, berättar plutonkamraten för Aftonbladet.

– Det säger mycket om vem han var som person. Han vägrade överge sin kamrat.

Tidigare anställd vid Försvarsmakten

Enligt uppgifter till SVT anslöt 28-åringen till striderna i Ukraina för ett par månader sedan.

Edvard Selander Patrignani har tidigare varit aktiv i Fria moderata studentförbundet som beskriver sig som ett ”allmänborgerligt studentförbund”. Hans farfar, Bengt Selander, har också varit inom armén som högt uppsatt militär och även ledamot av Krigsvetenskapsakademien.

Edvard Selander Patrignani var tidigare anställd vid Försvarsmakten, en anställning som avslutades under våren innan han åkte till till Ukraina, skriver DN. Han ska tidigare varit stationerad vid flygvapnets flottilj F16 i Uppsala, enligt SVT Nyheter.

Expressen har fått familjens godkännande att publicera Edvards namn.

LÄS MER: Svensk man dödad i strid i Ukraina