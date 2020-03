Alex Lebron från Östersund har bott de senaste fem åren i Barcelona. Sedan Spanien försatts i coronakarantän får man bara lämna lägenheten för att köpa mat och mediciner, eller utföra samhällsbärande arbeten.

Som frilansande musiker blev tillvaron plötsligt svår när spelningar ställdes in. Därför blev Alex Lebron särskilt glad när han hörde grannen spela piano på balkongen intill. Han plockade upp saxofonen och stämde in i Céline Dions ”My heart will go on” från filmen ”Titanic” – till grannarnas jubel.

– Det var helt spontant, och det var första gången vi sågs. Jag hade ingen aning om att det bodde en annan musiker på gatan. Jag blev så himla glad i ögonblicket när jag hörde honom spela så fint, säger Alex Lebron.

– Många har fått sina spelningar inställda, även jag, så det var underbart att få spela lite musik inför människor igen.

”Magiskt ögonblick”

Konserten dokumenterades av Alex Lebrons rumskamrat, och har sedan dess fått stor spridning. Alberto Gestoso, som den pianospelande grannen heter, fick också ögonblicket filmat från sitt håll. Längre ner på gatan tornar den berömda kyrkan Sagrada Família upp sig.

Förutom att spridas i sociala medier har klippet uppmärksammats av stora nyhetsmedier som amerikanska NBC News och Huffington Post. I Sverige har även SVT Nyheter intervjuat Alex Lebron.

Efter den första spontanspelningen har deras gemensamma konserter fortsatt, med en allt större publik.

– Häromdagen stod folk på nästan varenda balkong. Det var ett magiskt ögonblick, säger Alex Lebron.

Han hoppas se liknande initiativ även från svenska balkonger.

– I sådana här tider behöver folk grannsämjan som mest, vilket jag kanske saknade lite under min uppväxt i Sverige. Vi hittar gemenskap i svåra tider.

