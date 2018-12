Svenskarna som ska lära amerikanerna att äta godis

Det började som en galen idé. Selim Adira och hans kompis Robert Persson hade länge jobbat inom restaurangvärlden i New York, bland annat för den svenska stjärnkocken Marcus Samuelsson, men ville starta något eget.

– Vi funderade på vad vi genuint tyckte om och kom på att vi alltid gillat godis, säger Selim Adira.

De teamade upp med Leonard Schaltz som kunde frakt och distribution – och upptäckte snabbt att godis var den perfekta produkten.

– Tänk dig själv: Inga arga kunder som klagar på att maten är dålig eller att de fått vänta två timmar på ett bord, säger Selim Adira.

– Alla är bara glada, det är så tacksamt, säger Leonard Schaltz. Målet är att folk ska komma in och känna lycka och nostalgi. Det är därför vi har ”Jenka” och ”Bana skids”.

I butiken Bob Bon i New York säljs svenskt godis. Foto: BON BON

"Mängden är det mest utmärkande"

Butiken Bon Bon öppnade på Manhattans trendiga Lower East Side i våras och blev snabbt en magnet för utlandssvenskar, turister – och en växande skara amerikaner. Med där får man gå långsamt fram.

– Vi brukar fråga vad de har för preferenser och guidar dem sedan igenom sortimentet. Ofta är amerikanerna lite rädda för lakrits men nu har vi tagit in Dumle Lakrits som vi kallar en ”gateway” till tyngre grejer, säger Selim Adira.

Med tyngre grejer menas till exempel svenskarnas favorit ”Djungelvrål” – godiset som New York Post i höstas listade som nummer ett över det perfekta och läskigaste Halloweengodiset.

Vad skiljer mer svenskarnas godisätande från amerikanernas?

– Mängden är det mest utmärkande. De är sällan amerikaner köper mer än ett pound (cirka 4,5 hekto) medan svenskarna lätt fyller en hel påse, säger Leonard Schaltz.

Godisbutiken har öppet till midnatt. Foto: BON BON

Öppet till midnatt

Butiken har öppet till midnatt, godiset finns dessutom att köpa i varje hemleverans-app och i minibarerna på flera hotell. De har också inlett samarbeten med företag som BMW som har en kampanj där varje bil kommer med en låda svenskt godis och orden ”Enjoy your sweet ride”. Inför jul beställde Bon Bon nyligen tre ton godis med stort fokus på traditionell svensk jul som Paradisask, Anthon Berg, julmust och julskum.

– Som det ser ut nu kommer det precis att räcka över jul, säger Selim Adira.

Butiken Bon Bon öppnade på Manhattans trendiga Lower East Side i våras. Foto: BON BON

Teorin om svenskarnas godisätande

För svenskar är godis en självklarhet, kanske inte ens något vi uppfattar som särskilt svenskt. Men all uppmärksamhet i amerikanska medier som New York Times tyder på något annat. The New Yorker konstaterar fascinerat att svenskar äter mer godis än något annat land per capita. Trots att vi "egentligen" bara äter en gång i veckan.

– I Sverige är varje lördag praktiskt taget en nationell helgdag. Det kallas ”lördagsgodis”, vilket betyder ”Saturday Candy”, skriver magasinets matskribent Hannah Goldfield

I en lång artikel med rubriken ”Hur man äter godis som en svensk person" beskriver hon hur noggrant svenskarna väljer sina favoritbitar. Hon har också en teori om svenskarnas kärlek till godis och citerar en ”bekant som är gift med en svensk man” – som skyller allt på de långa vintrarna.

– Det är mörkt och deprimerande och de behöver sitt socker. Av samma anledning som att de dricker mer kaffe per capita än något annat land i världen, säger den bekanta.