Svenskar som dött i covid-19 syns inte i statistiken

4 266 personer har avlidit i Sverige till följd av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens siffror som presenterades på torsdagen. Det är en ökning med 46 personer sen onsdagen.

Men det kan vara betydligt fler som avlidit än vad som visas i statistiken, skriver Dagens Nyheter.

Enligt den senaste veckorapporten från Folkhälsomyndigheten har det varit en överdödlighet på 4 046 fall, från den 23 mars till den 3 maj. Jämför man det med att myndigheten under samma period fått in 3 039 dödsfall som genom laboratorietest har kunnat kopplas till covid-19.

Om man räknar så ser man att 1 007 fall inte finns med i statistiken.

Över 1 000 fall finns inte med i statistiken

Med överdödlighet menas det antalet fler personer som dött i jämförelse med ett förväntat normalvärde för årstiden. Värdet baseras på data över dödsfall de senaste fem åren.

– Under den perioden fångade vi in 75 procent av alla fall men nu är vi uppe i över 90 procent under de senaste veckorna. Det speglar sannolikt att provtagningen har ökat på till exempel särskilda boenden. Men alla kommer inte att fångas i statistiken eftersom alla inte provtas och alla infektioner inte är kända av sjukvården, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till tidningen.

Hon menar att det är rimligt att tro att de 1 007 avlidna fallen är coronarelaterade, men man vet inte om personerna avlidit direkt i covid-19 eller avlidit av andra orsaker när de varit smittade av covid-19.

– Överdödligheten under perioden speglar sannolikt covidpandemin men vi kommer inte att veta säkert förrän i efterhand vad som orsakade dödsfallen. Även andra effekter av pandemin när det gäller dödsorsaker kommer att synas först i efterhand, säger AnnaSara Carnahan till DN.

Ett mörkertal finns alltid, som vid vanlig influensa där personer dör utan att man vet orsaken till dödsfallet, säger AnnaSara Carnahan.

– En del av de 1 000 kommer att kunna härledas till covid-19. Men hur många det blir vet vi inte.

LÄS MER: Därför är det så svårt att jämföra länder och kurvor