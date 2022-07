Två svenska tonårssystrar var i en matbutik i köpcentrat för att handla innan kvällens konsert med Harry Styles på Royal Arena i Köpenhamn. Arenan ligger bara några hundra meter ifrån köpcentret.

– När vi var i butiken började folk skrika och vifta med armarna att vi skulle springa bort, bort. Folk skrek och sprang. Vi var nära bageriet i butiken, så vi gick ut ur nödutgången där. När vi kom ut förstod vi fortfarande inte vad som hade hänt, säger en av systrarna till Expressen.

När de tagit sig till en parkering i närheten träffade de människor som vittnade om att det varit en skottlossning och att flera personer skadats.

– Folk var jättestressade, det är de fortfarande.

Systrarna berättar att de har vänner som fortfarande gömmer sig på restauranger i gallerian.

– Vi är på väg mot arenan där konserten med Harry Styles ska vara, och nu såg jag precis en kille som var blodig, säger den ena systern.

Svenska Miriam: Vi sprang så lång vi kunde

Svenska Miriam Lidbrandt jobbar på ett kafé på köpcentrat. Hon hörde skotten och såg tumultet utbryta bland människor på platsen.

– Det börjar med att jag först hör en jättestor explosion, och därefter ännu en till. Jag kollar ut i centret och ser att folk börjar springa och skrika. Folk börjar springa in i vår kaffebar för att söka skydd, säger Miriam Lidbrandt.

Miriam och hennes kollega tar sig ut genom bakdörren på kaféet, ner i ett garage, där de hör ytterligare explosioner. Vid den tidpunkten har de inte uppfattat om det rör sig om skott, eller om det skulle kunna röra sig om en bomb.

– Jag och min kollega bara fortsatte springa så långt vi kunde.

– Den enda tanken var att vi skulle ut så fort som möjligt, säger Miriam Lidbrandt.

”Kaos och panik”

Vittnet Jesper befann sig i ett parkeringsgarage i anslutning till gallerian.

– Jag kom upp från garaget och såg massa människor springa. Det var kaos och panik. Jag förstod inte var som hade hänt. Sen såg jag poliserna komma åkande, säger han.

En annan person som till vardags arbetar på en restaurang i gallerian, fick via kolleger höra att insatsstyrkan var plats i köpcentrat och att människor håller sig undan.

– Just nu vet jag att de gömmer sig på kontoret på restaurangen. Det pågår just nu, säger personen, som vill vara anonym, till Expressen under eftermiddagen.

Kvällspostens Alexander Vickhoff på plats i Köpenhamn

LÄS MER: Flera skadade efter skottlossning på köpcentrum i Köpenhamn