Tidningen benämner i sin specialutgåva Truth Seekers (”Sanningssökarna”) den svenska filmen som ”en själsfylld berättelse om upplösningen av mysteriet kring sångaren och låtskrivaren Sixto Rodriguez, som föll i glömska i sitt hemland USA samtidigt som han hade växt till en stjärna med kultstatus i Sydafrika.”

Med hjälp av några fans till Rodriguez i Kapstaden i Sydafrika hittade Bendjelloul och hans team Rodriguez i Michigan, där han levde som grovarbetare, och hjälpte honom till en storstilad comeback inom musikbranschen.

Efter en lång rättslig process fick den nu 80-årige Rodriguez i sommar också tidigare undanhållna royaltypengar för sålda skivor genom åren.

Näst bästa de senaste tio åren

Variety ser bara en dokumentärfilm de senaste tio åren som mer sevärd än ”Searching for Sugarman” och det är ”The Jinx: The life and deaths of Robert Durst” från 2015.

TV-dokumentären om fastighetsmogulen Robert Durst, där han avslöjade sig själv som skyldig till ett flertal omtalade mord i USA som han tidigare var misstänkt för, lämnade en chockvåg efter sig.

Andra uppmärksammade filmer på Varietys och Rolling Stones lista är ”O.J.: Made in America” från 2016 och den av förra presidentparet Barack och Michelle Obama producerade ”American factory” (2019).

Malik Bendjelloul var på plats i Los Angeles i februari 2013 när han fick ta emot Oscarstatyetten för sin ”Searching for Sugarman”.

Han gick bort, 36 år gammal, i maj 2014.

Malik Bendjellouls film belönades också med en Guldbagge och ett 20-tal övriga priser på filmfestivaler runt om i världen.

