Svenska studentskorna bjöds hem till Epstein

Besöken skedde under ledning av den svensk-amerikanska affärskvinnan Barbro Ehnbom. Hon instiftade 2001 en fond som årligen delade ut stipendiet ”Female Economist of the Year” till en framstående kvinnlig student vid Handelshögskolan.

Fonden mottog motsvarande minst 1,5 miljoner kronor i donationer av Jeffrey Epstein mellan 2001 och 2014 – vilket Dagens Nyheter tidigare rapporterat.

Serverades av unga kvinnor i skoluniform

Stipendiaten erbjöds bland annat ett års betald praktik på ett storföretag i USA och bjöds till New York. I samband med det ska bjudningarna hemma hos Jeffrey Epstein ha ägt rum vid minst tre tillfällen under 2012, 2013 och 2014.



– Som jag minns det ombads vi att klä oss i klänning och klackar, men han var klädd i mjukisbyxor och sportig pikétröja, säger en kvinna som vill vara anonym till Dagens ETC.

Hon beskriver hur 14 personer från Ehnboms kvinnonätverk Barbro's Best & Brightest, ”BBB”, fördes in i ett rum som senare blev känt som ”läderrummet” i medier. Där bjöds de på champagne medan Epstein själv serverades te av unga kvinnor.

– Som jag minns det såg tjejerna extremt unga ut och var klädda i vad som såg ut som skoluniformer, berättar kvinnan.

”Såg ingen antydan till snuskighet”

Finansveteranen Barbro Ehnbom, 76, har en bakgrund som styrelseproffs i flera amerikanska storbolag och har varit mentor åt prinsessan Sofia. 2001 träffade hon Epstein första gången på en vetenskapskonferens och övertygade honom att bli donator till fonden. Hon säger till Dagens ETC att hon 2008 fick vetskap om att dömts för sexbrott mot en minderårig, men menar att hon inte utsatte kvinnorna i BBB-nätverket för några risker genom att ta med dem hem till honom.

– Jag var ju där och såg ingen antydan till någon snuskighet med någon person. Inget sådant. Däremot har han hjälpt ett par stycken till några fantastiska kontakter, säger Barbro Ehnbom till tidningen.

Avslutade samarbetet

Handelshögskolan avslutade samarbetet med Ehnbom 2020 efter uppmärksammanden om ”Female Economist of the Years” koppling till Jeffrey Epstein.

– Det känns helt förfärligt att våra studenter togs med hem till och presenterades för en dömd sexbrottsling av någon som de litade på, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan sedan 2014, till Dagens ETC. Jag blev väldigt illa till mods när jag fick höra detta.

– När vi 2015 blev uppmärksammade på att Jeffrey Epstein låg bakom två av de stiftelser som donerat till Barbro Ehnboms fond gjorde vi efterforskningar och var transparenta med allt vi fick reda på, har Hanna Flodmark, kommunikationschef på Handelshögskolan, tidigare sagt till Expressen.

Hittades död i häktet

Epstein var dömd för sexbrott och misstänkt för flera övergrepp, också mot minderåriga, när han 2019 hittades död i häktet i New York. I december dömdes hans exflickvän, societetskvinnan Ghislaine Maxell, för att under ett decennium ha hjälpt Epstein att utnyttja unga flickor sexuellt.

