Svenska fotografen: ”Jag trodde att jag skulle dö”

Thomas Nilsson, 54 år, och arbetade som frilansfotograf för Expressen då, den 11 september 2001. Han hade flyttat till New York från Stockholm 1997.

Det lovade bli en underbart solig septemberdag och Thomas Nilsson stod hemma i köket i sin lägenhet på Manhattan när han plötsligt hörde ett flygplan. Klockan var kvart i nio.

Fotografen Thomas Nilsson i närheten av platsen där World Trade Center attackerades, dagen efter attackerna. Foto: Håkan Matson

Men något stämde inte. Det vinande ljudet från motorerna var högre än normalt.

– Jag rusade till fönstret och såg ett passagerarplan från American Airlines just passera Empire State, berättar han på telefon från New York.

Han hade flugit med bolaget och dess karakteristiska silverfärgade flygplan med de blå/vita/röd ränderna många gånger. Men det här planet flög söderut på lägre höjd än normalt, och det vinglade ovanligt i sidled.

Han visste det förstås inte, men det var American Airlines flight 11 han just sett flyga förbi. Själva kraschen såg han aldrig.

– Jag hade en skyskrapa som skymde tvillingtornen. Men jag såg det mörka molnet.

Han insåg på en gång att något katastrofalt inträffat. Han plockade med sig kamerorna och begav sig ut.

Det var en chockerande syn. Overklig

Innan han hunnit ner i tunnelbanan fick han ett samtal från redaktionen i Stockholm att ytterligare ett plan kraschat in i det andra tornet. Det stod klart på en gång att det inte var någon tragisk olycka, det var ett terrordåd.

De båda tornen efter att de träffats av de kapade flygplanen. Foto: Thomas Nilsson

Thomas Nilsson stoppades av polis

Det tog en stund att ta sig ner till södra Manhattan. Tunnelbanan är det klart snabbaste sättet att ta sig dit, men tåget gick trögt och Thomas Nilsson bytte till taxi och fick slutligen springa nerför Broadway.

Det var först när han rundade hörnet och kom in på Vesey Street som han såg de två enorma skyskraporna insvepta i rök och eld. Det var först där han insåg omfattningen.

– Det var en chockerande syn. Overklig. Det är en klyscha, men det kändes som en film.

Vesey Street ligger bokstavligen runt hörnet från World Trade Center området. Halvvägs in på gatan stod en kvinnlig polis och stoppade honom.

Thomas Nilsson försökte övertala henne att släppa förbi honom. Men hon var envis.

– Hon kanske räddade mitt liv den dagen. Jag var ju nära, men man vill ändå komma ännu närmare.

På bilden kollapsar det norra tornet. Foto: Thomas Nilsson En pöl av blod på Veset Street under terrorattackerna mot World Trade Center. Foto: Thomas Nilsson Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Så Thomas Nilsson började fotografera från Vesey Street. Klockan var 09.35.

– Jag minns att jag tänkte: Händer detta verkligen? Hur ska de kunna reparera tornen? Det var en stark overklighetskänsla.

När Thomas Nilsson stått där i drygt 20 minuter så gjorde han sig beredd att börja söka en ny plats att fotografera ifrån. Han hade kameran sänkt. Det var då han hörde ett svagt mullrande ljud.

Klockan var 09.59.

– Jag höjde instinktivt kameran och i sökaren såg jag hur tornet började rasa. Jag tog tre exponeringar men uppfattade samtidigt i ögonvrån hur folk började springa i panik.

En polis ropade med hög röst: ”Run, get the hell out of here!”. Thomas Nilsson insåg plötsligt att han var på tok för nära den kollapsande skyskrapan.

”Jag trodde faktiskt jag skulle dö”

Så han vände sig om, började springa, men snubblade nästan genast och föll på gatan. Han tappade sin fotoväska som bland annat innehöll tre objektiv och några blixtar.

Han såg väskan. Han såg hur skyskrapan förvandlades till ett snabbt växande, fallande moln av damm och bråte. Och för ett ögonblick trodde han livet var över.

– Är det här det ska sluta, tänkte jag. Jag trodde faktiskt jag skulle dö.

Men Thomas Nilsson kom snabbt på fötter. Väskan struntade han klokt i. (Han fick tillbaka den några dagar senare. Röjningsarbetare hade hittat den under en halv meter damm.)

Först försökte han ta sig in i en port på Vesey Street men dörren var låst. Han rundade hörnet in på Broadway och där drog någon plötsligt in honom i lobbyn på Woolworth Building, en av södra Manhattans äldre och mest kända skyskrapor.

Inne i The Woolworth Building där folk sökt skydd strax efter att det första tornet rasat. Foto: Thomas Nilsson Inne i The Woolworth Building. Foto: Thomas Nilsson Utsidan av The Woolworth Building strax efter att det första tornet rasat. Foto: Thomas Nilsson Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kort därefter blev det mörkt utanför. Dammet från World Trade Center svepte in gatorna. Efter en stund kom ett par poliser in och sa åt dem att de måste ut därifrån eftersom det norra tornet också kunde kollapsa och Woolworth låg för nära.

Thomas Nilsson gick ut på de dammiga gatorna och fortsatte jobba dagen igenom. Han bevittnade även det norra tornets kollaps, men på tryggare avstånd.

Det togs många, många bilder den här dagen. En fotograf, amerikanen Bill Biggart, dödades när det norra tornet föll samman.

Människor flyr från rökmolnet precis efter att det norra tornet rasat. Foto: Thomas Nilsson Thomas Nilssons historiska bilder har bland annat publicerats i Expressen, tyska Stern och franska Paris Match. Foto: Thomas Nilsson Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Thomas Nilsson var dock en av ytterst få som fångade ögonblicket då det otänkbara inträffade, då den södra tvillingskrapan började vika sig och kollapsa. Den blåa himlen, några gröna löv, och så den just knäckta, lutande toppen på tornet. Rök, dammoln, eldsflammor.

Det var ett ögonblick inte ens Usama bin Ladin hade räknat med. Att dessa väldiga byggnader skulle rasa samman.

Bilden hänger på museum

Bilden har sedan dess publicerats – förutom i Expressen – även i magasin som tyska Stern och franska Paris Match.

Och den hänger på en av väggarna i det officiella muséet över terrorattacken som öppnades i maj 2014 i New York. Området där tvillingskraporna stod har förvandlats till nationellt minnesmärke.

– Jag känner mig väldigt stolt att min bild valdes och ut och kommer till användning på det här viset. Att få vara en del av det.

Thomas Nilsson fotograferade också New York-bor som befunnit sig nära attacken, täckta i damm. Foto: Thomas Nilsson Bilden på mannen är tagen strax efter att det första tornet rasat. Foto: Thomas Nilsson Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Själv har han bara besökt muséet en gång. Han undviker inte direkt södra Manhattan, men känner ändå lite obehag än när han vistas i det området.

Thomas Nilsson arbetar sedan 2002 för den norska tidningen VG. Han är prisbelönad fotograf både i Sverige och Norge och har bevakat sex amerikanska presidentval och snart sagt varje större nyhetshändelse i USA de senaste 24 åren.

Men inget väcker sådana minnen som 11 september. Så har han någonsin varit tillbaka in i Woolworth Building, där han slutligen kunde söka skydd?

Det har han. Och för en mycket speciell anledning. Han hustru Roseann gick på mödravård hos en doktor som hade kontor i just den byggnaden.

– Det var där jag för första gången fick höra min sons hjärtslag. Jag trodde jag skulle dö här 2001, men nu är det också platsen där Lucas kom in i vårt liv.

Thomas Nilsson fotograferar Donald Trump som har sitt första ”valmöte” sedan Joe Biden blev president. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Så har USA förändrats

Thomas Nilsson, 54, har arbetat som fotograf i USA i 24 år, först för Expressen och sedan 2002 åt den norska tidningen VG.

Han har bevakat sex presidentval, besökt landets alla 50 delstater, bevakat de flesta stora nyhetshändelserna.

Så hur har USA förändrats under de år han bott där?

Här är Thomas Nilssons egna svar:

1. Tuffare klimat för journalister

Att som journalist ofta bli utbuad av publiken på valmöten efter att vi journalister på plats kallats folkets fiende av en sittande president var inget som hände de första 19 åren jag bodde här. Och uttrycket ”Fake News” var inte heller något du hörde då.

2. Ökad klyfta mellan de två partierna

Polariseringen av politiken har ökat enormt och ofta verkar det helt omöjligt att de ska kunna nå kompromisser i viktiga frågor. Det började långt innan Donald Trump blev president.

Bill Clinton och Monica Lewinsky 1996. Foto: POLARIS/IBL

3. #MeToo hade fällt Bill Clinton

#MeToo-rörelsen har lett till ökad medvetenhet om sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld. Hade Bill Clinton som sittande president, gjort vad han gjorde mot Monica Lewinsky nu så hade han med största sannolikhet inte kunnat sitta kvar som president. Se vad som hände med New Yorks guvernör Andrew Cuomo nyligen.

4. Den ”farliga världen” inte längre så långt borta

Terrorattackerna den 11 september påminde amerikaner om att de inte är så långt borta från internationella hot trots att det geografisk kanske kändes så tidigare. På flygplatser och tunnelbanestationer kan du ofta se skyltar med budskap som ”om du ser något, säg något” och inte sällan kan du se polis eller militär patrullera offentliga platser med maskingevär. Den relativt lugna perioden efter kalla krigets slut var över på några minuter i september, 2001.

Skogsbränder i Kalifornien. Foto: JAE C. HONG / AP TT NYHETSBYRÅN

5. Klimatförändringarna har blivit påtagliga

Vattenransoneringar och högre vattenpriser till exempel Kalifornien, Nevada och Utah. Det är inte längre tjäle året om i norra Alaska. Skogsbränder och superorkaner. Listan är lång och fler och fler amerikaner inser att den globala uppvärmningen är verklig och att den kommer att påverka allas våra liv dramatiskt om vi inte gör någonting åt det nu.

6. New York en grönare stad

New York som stad har jobbat mycket det senaste 10-15 åren med att göra staden bättre för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik med cykelbanor, bussfiler och till exempel att du inte längre kan köra bil på Broadway genom Times Square. Rökförbud på barer, restauranger och i alla parker är också något som höjer livskvalitén för många.

7. Pandemin drabbade New York hårt

Pandemin har även lett till en ”tommare stad” på grund av inga turister från Europa (och många andra regioner) och att många rika New Yorkers har flyttat ut till sina ”andra hem” i till exempel Hamptons. Pendlare numera jobbar hemifrån i förorterna. Med fler hemlösa på gatorna och ökad brottslighet (som till exempel rån och oprovocerade överfall) så fruktar en del New Yorkbor att staden är på väg tillbaka till 70- och 80-talets nästan laglösa tillstånd.

Donna: Kände lukten av död i tio år efteråt

Hon flyttade till Sverige på grund av terrordådet.

