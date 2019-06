Många svenska tjejer flyttar till USA för att jobba som au pair och uppleva den ”amerikanska drömmen”.

Au pair-förmedlingen Cultural Care, som ägs av språkreseföretaget EF och grundades av mångmiljardären Bertil Hult, är ett av de stora företagen som förmedlar au pairer.

”Vi finns till hands för att du ska känna dig säker och trygg”, skriver Cultural Care på sin hemsida.

Så sent som i fjol skrev Expressen om Amanda Ekeroth, 21, som reste till USA som au pair via just Culture Care.

Men det blev inte som tänkt.

– Jag ringde min mamma och hade total panik, berättade hon då.

Till slut åkte Amanda i stället hem till Sverige.

– Det kom som en chock, jag blev förbannad. Jag är besviken på Cultural Care. Det är inte konstigt att de får så mycket skit.

Nu hamnar Cultural Care åter under luppen i TV4:s ”Kalla fakta”.

Fick sköta hela hemmet

Amalia, 20, är en av tjejerna som berättar om sina erfarenheter som au pair via Cultural Care i ”Kalla fakta”.

Inför resan till USA fick Amalia reda på att det rör sig om ett ”kulturellt utbyte” där hon ska bo hos en amerikansk familj och ta hand om deras barn.

Värdfamiljen var trevlig och välkomnande tiden innan avresan, och hörde kontinuerligt av sig, men väl på plats blev verkligheten något helt annat för Amalia.

För en värdfamilj kostar det 200 000 kronor per år för att ta emot en au pair-tjej, vilket är billigare än att anställa en hushållerska, städhjälp eller barnpassare, konstaterar ”Kalla fakta”.

Amalia insåg snabbt att hon var där för att just sköta hela hushållet, städa och handla, inte bara ta hand om barnen.

Amalia är en av tjejerna som berättar om sina upplevelser i ”Kalla fakta”. Foto: ”Kalla fakta”.

Kallades till möten

En gång i veckan kallades Amalia till möten med familjen där de förklarade vilka fel hon gjort gjort under veckan.

Med tiden började Amalia må dåligt psykiskt.

Amalia kände sig även ensam, och stödet från Cultural Care uteblev, säger hon till ”Kalla faktas” reporter Jennifer Korsgren.

– Det jag märkte var att jag hela tiden trodde att det var mitt fel. Jag troddes inte det var Cultural Cares fel, och inte familjens fel, till en början. Jag trodde att det var fel på mig, att jag inte var tillräcklig, att jag inte var älskvärd, att jag var en jobbig, bortskämd liten snorunge som inte kunde hantera verkligheten. Men sedan började jag förstå att det kanske inte var läget, säger hon i ”Kalla fakta”.

Blev våldtagen

Amalias berättelse är inte unik, konstaterar ”Kalla fakta”.

Programmet har intervjuat 101 svenska au pair-tjejer och 85 av dem vittnar om att de blivit utnyttjade som arbetskraft på ett sätt som strider mot reglerna.

”Familjen ville ha någon som skulle göra deras skitjobb, man skulle vara en slav, inte en au pair”, säger en tjej.

Enligt programmet ska bakgrundskollen av värdfamiljerna vara bristfällig.

Dessutom vittnar flera tjejer om utebliven ekonomisk ersättning, otillåtet övertidsarbete och hälsovådliga brister rörande mat och boende.

”När jag kom hem fick jag börja gå hos en kurator. Jag kan fortfarande inte kolla på bilder från den tiden för det är bara ett stort trauma”, säger en annan tjej i programmet.

Ytterligare tjejer vittnar om sexuella övergrepp.

”Min värdmamma och barnen var i kyrkan den dagen då min värdpappa gav sig på mig sexuellt”, säger en tjej i programmet.

”Min värdpappa la armen runt mig och bad mig sätta mig ner bredvid honom. Sen försökte han sig på mig. Jag har svårt att kalla det för våldtäkt, men det var det”, säger en annan.

Grät i telefonen

Linnea Peterson, då 19 år gammal, flyttade hemifrån för första gången för att testa livet som au pair i USA.

Även hon berättar för ”Kalla fakta” om att bilden som målades upp innan avresa inte motsvarade vad som väntade väl på plats.

– Jag trodde att jag skulle ha ”the time of my life”. Jag trodde att jag skulle komma dit, att det skulle vara kul, jag skulle få en ny familj, jag skulle få en bra relation med min värdmamma och pappa, och... jag trodde att det skulle vara ett äventyr. I stället kändes det många gånger som husarrest, säger hon i programmet.

Verkligheten blev något helt annat för Linnea Peterson. Foto: ”Kalla fakta”.

Det skulle visa sig att Linnea Peterson var tänkt att göra sysslor som inte alls ingick i överenskommelsen.

Familjen hade även åsikter om hur Linnea Peterson klädde sig och kontrollerade henne i form av utegångsförbud.

Linnea Peterson berättar att hon, när det blev riktigt jobbigt, ibland kunde ringa sin kontaktperson på Culture Care och gråta i telefonen.

– Jag fick ofta till svar att jag bara skull skärpa mig, i princip. Att det är värdmamman som bestämmer liksom, säger hon i ”Kalla fakta”.

Till slut fick Linnea Peterson byta familj, men det blev inte bättre. I den nya familjen blev Linnea Peterson övervakad dygnet runt via kameror, menar hon.

– Det var treåringen som sa typ att ”titta i kameran” eller något sånt. Vilken kamera? Och då visade det sig att det satt dolda kameror i hela huset. Hon pekade ut flera stycken bara i köket och vardagsrummet där vi satt just då. Men det var ingen som hade sagt att jag blev filmad hela tiden. Då fick jag veta att kamerorna var live och att de kunde titta i sina telefoner, och att de även spelade upp ljud. Jag var alltså övervakad hela tiden, vilket jag inte visste om, säger hon i ”Kalla fakta”.

Företagets kommentar

Culture Care har inte velat ställa upp på en intervju angående granskningen och hänvisar till att de inte kommenterar enskilda fall.

De skriver i ett mejl att de följer amerikanska myndigheters regelverk, samt att de gör en ”rigorös screening” av värdfamiljer men att det ändå kan hända att familjer inte följer arbetsbeskrivningen.

Företaget säger också att de ”agerar kraftfullt” när de får kännedom om problem.

”Kalla fakta” sänds den 18 juni, klockan 21:00, i TV4 .