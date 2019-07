Svenska Anna: Så här får du en rik man

Anna Bey lämnade Sverige som 18-åring och träffade snart - enligt egen utsago - sin första rika pojkvän.

Hon kände direkt att hon inte hade någon som helst lust att återgå till att dejta ”vanliga” killar.

Tretton år senare bor Anna i ett av Londons finaste områden och driver ”School of Affluence” - ungefär ”Skolan för Förmögenhet”.

Efter över ett decennium av rika pojkvänner, överklassliv och 100 000 kronor i plastikkirurgi, vill hon nu dela sin kunskap med andra kvinnor som vill leva det liv hon lever.

Anna Bey: ”Societetskvinnor ska inte tvingas till arbete”

På Annas Youtube-kanal får hennes följare tips om allt ifrån hur en rik man vill att en kvinnas naglar ska ser ut, till vad man absolut inte får säga till en miljardär.

Hon har framträtt i ett flertal brittiska tidningar och tevekanaler, bland annat Cosmopolitan, The Week, MailOnline och ITV.

Anna Bey började dejta rika män som tonåring och lär nu ut sina metoder till andra kvinnor Foto: Anna Bey / School of Affluence

– Jag tycker inte att arbete ska påtvingas kvinnor i societeten, säger hon in en intervju med The Times.

Hon skryter om att festa med Paris Hilton på en miljardärs privatjakt och hur hennes expojkvän brukade ge henne en påse pengar med instruktionen: ”Här, gå och shoppa”.

”Om du har fått nog av att dejta vanliga Svenssons”

”School of Affluence” erbjuder en veckolång sjustegskurs där deltagare får lära sig hur de ska ta sig in i societets översta lager, för 349 dollar.

”Lås upp hemligheterna bakom hur du kan bli en överklasskvinna!,” skriver Anna Bey, som på internet kallar sig JetSetBabe, på sajten.

”Den här kursen är för dig om du åtrår en bekväm livsstil där pengar inte är ett problem, om du har fått nog av att dejta vanliga Svenssons och vill ha framgång med rika män.

”Om du är redo för ett liv i första klass, överflöd och vill umgås med de rika.”

Anna erbjuder kurser på sin sajt där kvinnor får lära sig allt från hur de ska klä sig till vad rika män hatar Foto: Anna Bey / School of Affluence

Kursdeltagarna får videolektioner och instruktioner i hur de kan klättra på den sociala stegen, vart de kan träffa en rik man och hur de ska få rika män att sponsra deras liv.

De får dessutom Anna Beys e-bok: How To Be Classy.

Måla naglarna, sluta svära, lägg ner mobilen

Anna Bey tittar in i kameran och går rakt på sak. Hon ska lista sex saker som gör kvinnor oattraktiva för rika män.

– De tycker verkligen inte om när kvinnor inte har något på naglarna, säger hon i Youtube-videon.

Anna Bey kallar sig för JetSetBabe på sociala medier Foto: Anna Bey / School of Affluence

– Även om naglarna är manikyrerade. De vill ha någon form av nagellack, även om det är rosa eller beige.

– Rika män hatar när du alltid sitter med din telefon, säger hon sedan.

Hon ger även råd om hur en kvinna ska klä sig och hur hon ska prata för att fånga en rik man.

Att svära och ”prata som en lastbilschaufför” går inte hem, säger hon.

– Klä dig mer konservativt, klä dig lite mer elegant - det kommer bara hjälpa dig när du ska säkra den stora fisken, de stora valarna där ute.

