Svensk rektor gripen i Libanon – familjen vädjar

I juli landade Mostafa Geha, 39, på flygplatsen i Beirut. Det var hans första resa tillbaka till hemlandet efter tolv år i Sverige. Han ville träffa sin mamma. Så fort han visade sitt svenska pass blev han stoppad av gränspolisen.

– De höll honom frihetsberövad i två dygn, sedan släpptes han. Han var tvungen att anmäla sig hos polisen några gånger i veckan. I dag skulle han träffa en domare på militärdomstolen och där blev han frihetsberövad, säger en familjemedlem.

Mostafa Geha, som har rötter i Libanon, är rektor för vuxenutbildningen i Hedemora. I flera intervjuer i lokala medier har han berättat hur stolt han är över sin resa och karriär i Sverige. Utöver jobbet är Mostafa politiskt aktiv i Socialdemokraterna i Hedemora. I senaste valet kandiderade han till kommunfullmäktige.

Levde under hot i Libanon

Han lämnade Libanon 2012 efter ett mordförsök. Hans bil besköts i samhället Damour, lokala tidningar rapporterade att ”fem beväpnade män följde efter hans bil och sköt mot honom”.

I Sverige beviljades han politisk asyl. Han och familjen levde under lång tid under hot i Libanon. Hans pappa var en känd journalist och författare under inbördeskriget i Libanon. Pappan gav ut flera böcker som är kritiska mot regimerna i Syrien och i Iran.

Mostafa var bara åtta år gammal när pappan sköts ihjäl av maskerade män i en av Beiruts förorter.

Innan han reste till Libanon i år tog han kontakt med myndigheterna och fick beskedet att det inte fanns några hinder för honom att resa dit. Trots det greps han direkt när han landade på flygplatsen i Beirut. De beslagtog hans mobiltelefon och dator, enligt familjen.

– I förhör ställde de frågor om han har samma tankar som sin pappa. Hur kan man ställa sådana frågor till en person som förlorade sin pappa när han var åtta år gammal. Det är hemskt, säger familjen.

”Kontakt med fienden”

Mostafa Geha är gripen för att ha haft ”kontakt med Israel”. Enligt familjen handlar det om chattmeddelanden med en israelisk journalist, som ville intervjua Geha under valrörelsen 2022.

– Han tackade nej till det och sa till henne att han planerar att åka till Libanon och inte ville ha problem med myndigheterna. Det är det enda de har hittat mot honom – det är en skitsak, säger familjen.

Nu ska förhörsdomaren bestämma om Mostafa Geha ska släppas eller om han ska ställas inför militärdomstolen.

Utrikesdepartementet i Stockholm fick information om fallet via anhöriga. I ett mejl skriver de:

”UD har nåtts av uppgifter om att en svensk medborgare kan ha gripits i Libanon och svenska ambassaden i Beirut söker information hos lokala myndigheter.

Frihetsberövande utomlands behöver inte nödvändigtvis bli ärenden för UD utan det förutsätter att den frihetsberövade själv vill det.”