Svensk medborgare riskerar avrättning i Iran

Det var i slutet av oktober som mannen överlämnades från Turkiet till Iran. Mannen, som har svenskt medborgarskap, är en ledargestalt inom Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, ASMLA. Separatistorganisationen är terrorstämplad av Iran, vilket gör att han nu riskerar dödsstraff.

Flera iranska medier skrev om fallet i samband med utlämnandet. Uppgiften ska även ha bekräftats Irans nationella säkerhetskommitté som i ett uttalande uppgav att mannen misstänktes för flera brott och var under utredning i Teheran.

UD känner till ärendet

På onsdagen rapporterar SVT Nyheter att mannen synts i en propagandavideo i iransk tv. I den arrangerade intervjun erkänner han till en rad brott, som väpnat rån, terrorism och spionage.

Utrikesdepartementet, UD, bekräftar för SVT att man känner till ärendet.

– Vi har begärt att få träffa honom, vi känner också till att den svenska medborgaren har förekommit i ett tv-inslag i Iran. Detta är något som vi tar upp i våra kontakter med Iran, säger Julia Eriksson Pogorzelska, presskommunikatör på UD till SVT.

Public service-kanalen skriver vidare att ärendet kompliceras av att även en andra svensk medborgare riskerar dödsstraff i Iran. Det handlar om den iransksvenske KI-forskaren Ahmadreza Djalali.

