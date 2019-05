Svensk kvinna inför rätta i Irak

Enligt SVT reste kvinnan till terrorsekten IS i Irak 2014, tillsammans med två döttrar, för att ansluta sig till sin make. Under tiden hos IS födde hon ett tredje barn, en son.

Men efter fyra år hos terrorgruppen, i deras självutnämnda kalifat, ställdes den i dag 29-åriga kvinnan inför rätta i Irak i oktober. Hon friades från anklagelserna om samröre med IS – men dömdes till ett halvår i fängelse eftersom hon ska ha tagit sig in i landet illegalt, som Expressen tidigare har rapporterat om.

Svensk kvinna i fängelse i Irak

Sen dess har den svenska kvinnan, som konverterat till islam, suttit i ett kvinnofängelse i Bagdad.

Men nu ska hon inför rätta på nytt – för samma anklagelser – och riskerar att dömas till ett långt fängelsestraff eller dödsstraff, skriver SVT. Detta efter att det irakiska rättssystemet underkänt den friande domen från i fjol.

Personal från Sveriges ambassad i Bagdad kommer att vara på plats i rätten under söndagen. 29-åringen försvaras där av en privat advokat.

Svenska UD har kommit med ett kort uttalande. Presskommunikatören Sofia Nahringdauer säger:

– Vi kan bekräfta att vi har ett ärende som gäller en svensk kvinna som är frihetsberövad i Bagdad. Det är en ny domstolsprövning i morgon, söndag. Ambassaden avser närvara vid rättegången.

I övrigt har inte UD mer att säga om den svenska kvinnan.

Hundratals barn i fängelset

Kvinnans make uppges vara död. Han ska ha dött när Tal Afar nära Mosul i Irak bombades 2016. Enligt SVT var mannen, som var av irakiskt ursprung, känd av Säpo och ställdes 2012 inför rätta för att tillsammans med två andra ha planerat att döda konstnären Lars Vilks.

De tre männen friades dock.

SVT skriver att parets tre barn bodde hos kvinnan när hon först fängslades, men att hon med svenska myndigheters hjälp sen kunde skicka barnen till makens släktingar i Irak.

Fängelset uppges hysa 774 barn under 15 år, som lever där tillsammans med sina mammor. Förhållandena beskrivs som ”extremt svåra”.

