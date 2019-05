Svensk IS-kvinna döms till 15 års fängelse i Irak

Den 29-åriga kvinnan har stått inför rätta för samröre med IS även tidigare, men hon friades från anklagelserna i oktober i fjol.

Kvinnan dömdes dock för att hon illegalt tagit sig in i Irak, och fick sex månader i fängelse. Sen dess har 29-åringen suttit i ett kvinnofängelse i Bagdad. Och för ungefär en månad sen underkände det irakiska rättssystemet domen – och kvinnan ställdes på söndagen återigen inför rätta för sina kopplingar till terrorgruppen IS, som SVT först skrev om.

Hade samröre med IS – döms

Nu rapporterar både SVT och TV4 att kvinnan döms till fängelse i 15 år.

– Det är något lägre än många andra döms till, som får livstid eller 20 års fängelse, säger TV4:s Mellanösternkorrespondent Terese Cristiansson i kanalens livesändning.

Hon fortsätter:

– Men det är en stor skillnad från att hon blev friad i höstas.

Enligt Terese Cristiansson är det inte mycket som är känt kring anklagelserna mot kvinnan.

– Men hon döms enligt paragraf fyra vilket gäller terrorism generellt.

I höstas cirkulerade uppgifter om att kvinnan hade bakat och lagat mat som hon sålt för att sen ge pengarna till IS. Då kunde det dock inte bevisas.

Snabb process i rätten i Bagdad

Enligt Cristiansson gick det snabbt i rätten. Processen tog knappt en timme.

– Det är oerhört snabbt för så här allvarliga anklagelser, säger hon till TV4.

SVT har personal på plats i Irak som har bevakat rättegången. Journalisten Stina Blomgren säger till SVT:

– Domaren sade i sin dom att det fanns tillräckligt med bevis för att visa att den här kvinnan visste vad hon gav sig in på när hon reste till Syrien och Irak. Han menar att hon visste att hon var på väg dit för att leva med en terrororganisation. Därför ansåg domaren att hon skulle dömas för samröre med IS.

Kvinnan, som hävdar sin oskuld, ska ha haft två advokater på plats. Hon säger enligt SVT att hon hatar IS och inte sympatiserar med vad de har gjort.

Även personal från Sveriges ambassad i Bagdad var på plats. UD skriver i ett uttalande:

”UD kan bekräfta att den svenska medborgaren har dömts till 15 års fängelse för samröre med IS. Ambassaden var på plats under rättegången. Vi kommer att ge fortsatt konsulärt stöd och står i kontakt med anhöriga i Sverige”.

Tusentals rättegångar i Irak

Det var 2014 som den svenska kvinnan – som har konverterat till islam – reste till IS i Irak för att ansluta sig till sin make. Med sig hade hon två döttrar och under tiden hos IS födde hon ytterligare ett barn, en son.

Barnen ska ha bott med mamman på fängelset först, men ska sen ha kunnat föras till släktingar till pappan i Irak. Pappan dog i en bombattack 2016.

I Irak genomför man nu tusentals rättegångar mot personer som misstänks ha haft kopplingar till IS. 29-åringen är den första svensken att dömas.

Samtidigt har tre franska IS-medlemmar dömts till döden, skriver AFP.

