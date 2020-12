Svensk-iranier hotas av dödsstraff – pressas i tv

Den 15 oktober försvann trebarnspappan Habib Chaab, som är svensk medborgare, från Turkiet. Han fördes senare under oklara omständigheter till Iran.

I november visades han upp i en lång propagandavideo och erkände bland annat bankrån, terrorism och spioneri.

Det är troligt att Habib Chaab även utsätts för tortyr, enligt Iranforskaren Arvin Khoshnood.

– De här personerna är i ett väldigt utsatt läge. Man säger sluta slå mig, sluta hota min familj, jag säger vad ni vill, säger han.

Habib Chaab uppges ha en framträdande roll inom separatistgruppen ASMLA, som anklagas av Iran för terrorverksamhet.

Irankännaren Arvin Khoshnood menar att delar av det Habib Chaab erkänt skulle kunna stämma, men att rättsprocessen ändå saknar legitimitet.

– Vi vet inte hur inblandad han varit. Regimen i Iran är inte pålitlig och då ska man inte heller lita på deras domstolar.

Habib Chaabs familj lever skyddat i Sverige. Hustrun berättar för SVT Nyheter:

– Sverige lovade att skydda oss, men det blev inte så. Barnen får inte gå i skolan. Jag försöker att bara låta barnen glömma bort. Men det är jättesvårt.

Det här är separatistgruppen ASMLA

ASMLA står för ”Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz”.

Den separatistiska gruppen verkar för en självständig arabisk stat i den oljerika, viktiga provinsen Kuzestan i Iran.

De klassas som en terrororganisation i Iran, och anklagas av Iran för att ha utfört attacker både mot militära och civila mål i landet. Bland annat attacken mot en militärparad i Ahwaz 2018.

Gruppen har delat ledarskap mellan Danmark och Nederländerna.

ASMLA grundades 1999 och uppges få stöd av Irans ärkefiende Saudiarabien.

Medlemmar av gruppen har åtalats i Danmark. En rättsprocess pågår även i Nederländerna.

