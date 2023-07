Svensk gripen i Aten – kopplas till våldsvågen

En 21-årig svensk sitter gripen i Korydallosfängelset i den grekiska huvudstaden Aten. Den grekiska polisen grep honom tidigare i juli på Atens internationella flygplats när han var på väg till Istanbul, skriver grekiska medier.

Den svenska polisen har efterlyst honom internationellt för flera sprängdåd under våldsvågen i Stockholm som pågick i december förra året och januari i år, enligt grekisk media.

Kopplas till ”Kurdiske räven”

Det började med en dödsskjutning på juldagen – och fortsatte med en serie sprängningar och skjutningar som kopplas till gängledaren ”Kurdiske räven” och en konflikt mellan rivaliserande kriminella nätverk.

Den man som enligt grekisk media har gripits misstänks bland annat vara inblandad i en sprängning i Enskededalen i Stockholm den 26 december 2022. Han kastade då in en bomb med sprängmedel och spik i ett bostadshus, enligt åklagaren.

Den sprängningen tros ha varit riktad mot en medlem av det så kallade Dalennätverket – och bedöms vara ett av de tidiga dåden i våldsvågen.

Sprängdåd i Enskededalen

”X har den 26 december 2022 tillsammans och i samförstånd med annan åstadkommit en explosion genom att kasta in en behållare med sprängmedel och spik i ett bostadshus i Enskededalen”, står det i den svenska åklagarens häktningsframställan den 20 juni i år.

Svensken misstänks ha planerat brottet och gett andra personer ”uppdrag och instruktioner” att genomföra brottet. De kommunicerade via en krypterad kommunikationstjänst, enligt häktningsframställan.

Han misstänks också ligga bakom en granatattack mot samma adress en dag senare. Då ska en annan person kastat in en handgranat in i porten vilket vållade stora skador. Också den gången kommunicerade de via en krypterad tjänst, enligt åklagaren.

Port i Farsta

21-åringen är också misstänkt för att vara inblandad i ett sprängdåd mot en port i Farsta i Stockholm den 31 december 2022. Explosionen vållade stora skador på huset.

Under tre månader, från den 25 december till den 27 mars, drabbades Stockholmsregionen av 55 skjutningar och sprängningar. Som mest satt 452 personer häktade, enligt Aftonbladet.

Det rörde sig om flera gängkonflikter, men den mest intensiva rasade mellan de två utpekade gängledarna ”Kurdiska räven” och ”Greken”, enligt polisen. Båda uppges befinna sig utomlands, ”Kurdiska räven” i Turkiet.

Konflikten uppges ha startat med en maktkamp om narkotikamarknaden i Sundsvall mellan ”Rävens” nätverk och Dalennätverket som leds av ”Greken”.

