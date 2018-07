En grupp britter, som befann sig på svensexa i den spanska semesterorten Benidorm, har hamnat i blåsväder.

Under en utekväll på stan ska kompisgänget ha sprungit in i en hemlös man – och sedan betalat mannen för att tatuera in brudgummens namn, postort och postnummer i pannan.

Kompisgänget erbjöd den hemlöse mannen 100 euro, motsvarande 1 000 kronor, för att göra tatueringen, vilket han gick med på.

Beskrivs som ”inhumant”

På en bild på tatueringsstudions Facebooksida kan man se hur den hemlöse mannen gör fredstecknet med fingrarna samtidigt som han blir tatuerad i pannan.

Brittiska Daily Star skriver att den hemlöse mannen sedan fick så ont att man inte kunde slutföra tatueringen.

Här blir mannen tatuerad. Foto: Facebook

En chef inom turistnäringen och näringslivet i Benidorm, Karen Cowles, säger att hon känner till den hemlöse mannen.

– Det de har gjort mot den här mannen är fullständigt inhumant och gränsar till övergrepp, säger Karen Cowles till Daily Star och fortsätter:

– Jag är förskräckt över att en grupp vuxna män utnyttjar någon i en så pass utsatt situation. De har lämnat en människa ärrad resten av livet.

Hoppas bruden ångrar sig

Den hemlöse mannen uppges vara Tomek, 34 år, som ursprungligen kommer från Polen men som varit hemlös sedan förhållandet gick i kras.

Nu planerar lokala företag och näringsidkare att samla ihop pengar för att finansiera en borttagning av tatueringen.

– Jag är också förbannad över att en tatueringsstudio ens kan göra så här mot någon. Vi håller på att prata med företag och kollar på möjligheterna att ta bort tatueringen, säger Karen Cowles till Daily Star.

Samtidigt rasar diskussioner i sociala medier – och kritiken mot kompisgänget är inte nådig.

En person vänder sig till brudgummen, och hans kompisar, och kallar dem för ”smutsiga”. En annan menar att bruden i fråga förhoppningsvis får se vad för typ av man hon ämnar gifta sig med. Andra väljer att kalla händelsen för ”en skam" och frågar sig vad för slags etik och moral tatueringsstudion i fråga har.

Mannen fick motsvarande 1 000 kronor för att tatuera sig i pannan. Foto: MARLANPH - MARTINA LANOTTE / MARLANPH 2016 - ALL RIGHTS RESERVED

Mannens framtid

Tidningen Guardian skriver att Karen Cowles sökte upp Tomek efter att hon sett bilden på Facebook.

Hon säger att han skämdes över det inträffade, samt var blek och skakade till följd av tatueringen och smärtan.

– Om någon erbjuder vilken hemlös person som helst 1 000 kronor kommer denne att tacka ja, säger Karen Cowles om kompisgängets erbjudande.

Utöver att ta bort tatueringen har man nu även startat en ekonomisk insamling för Tomek.

– Att ta bort tatueringen är viktigt, för det visar att vi inte accepterar det som hände, men resten av hans liv är också viktigt. Känner man honom vet man att hans behov är stora. Jag vill att han ska få den hjälp han behöver, säger Karen Cowles till Guardian.

Ur tidningen Daily Star Foto: GoFundMe

Hävdar att det inte stämmer

I en intervju med lokaltidningen Newcastle Evening Chronicle säger brudgummen att han, efter att ha blivit utkastad från en bar, aldrig var med de övriga inne hos tatueraren.

Jamie Blake hävdar även att Tomek inte alls är hemlös.

Efter all uppståndelse har brudgummen valt att kommentera händelsen.

– Det har varit en mardröm. Jag kanske måste åka hem igen och förlorar mitt jobb här, säger han till Newcastle Evening Chronicle.