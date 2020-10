Reaktionerna är starka efter Expressens granskning av hur Region Stockholms kommunikatörsverksamhet mitt under sparkraven bara det senaste året hyrt in pr-konsulter för 27 miljoner kronor plus moms. Branschbedömare med insyn i situationen kallar det för ett ”oseriöst köp” och säger att det ligger ett stort ansvar på köparen om man inte ifrågasätter sådan här fakturering.

Oppositionsregionråd Aida Hadzialic (S), säger till Expressen:

– Jag vill se ett generalbeslut från regionstyrelsen hur det här skatteslöseriet ska saneras. Det måste komma uppifrån – i det här fallet från Moderaterna – och gå rakt ner genom hela organisationen, för nu är vården i kris. Det här är en kultur som Moderaterna har byggt upp under de 14 år som de har styrt i Stockholm nu. Jag önskar att det vore en tillfällighet men det här ett skatteslöseri – det vill säga att man hyr in konsulter – som har pågått under många år och upprepar sig hela tiden. Det här är ett exempel som ni har grävt fram, men vi har sett ett mönster. Det är ett systematiskt slöseri som gör mig orolig inte bara utan som politiker, utan även som skattebetalare i Stockholm.

Svenonius håller med Hadzialic

Hadzialic fortsätter:

– Vi är mitt i en pandemi, där vårdpersonalen har det extremt tufft. Då måste politiken ta sitt ansvar och se till att varje skattekrona går till sjukvården. Jag är uppriktigt orolig för det som pågår i Region Stockholm.

Moderata finansregionrådet Irene Svenonius skriver på Twitter att hon håller med Aida Hadzialic:

– Även om pandemin kräver extraordinära lösningar låter detta alldeles för omfattande. Därför har jag bett regiondirektören granska detta. Konsultkostnaderna ska fortsatt minska.

Miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP):

– Den här granskningen kommer naturligtvis leda till åtgärder. Helt orimligt! Utifrån de uppgifter Expressen presenterar så låter det som att det finns kostnader som borde kunna kapas. Här verkar det som att vi behöver göra ett extrajobb för att kolla om alla de här kostnaderna verkligen är motiverade, säger han.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm kommenterar granskningen så här:

– Vi kräver att inhyrningen av konsulter genast stoppas samt att en utredning tillsätts för att minska antalet befintliga kommunikatörer, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm, säger Gabriel Kroon (SD).