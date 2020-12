I förra torsdagens ”Aktuellt” intervjuades Anders Tegnell om varför Sverige skiljer sig markant från övriga Norden vad gäller dödstal i covid-19. Statsepidemiologens svar har både ifrågasatts och försvarats.

– Det finns ett antal skillnader som är väldigt uppenbara. Det här är länder som är relativt glesbefolkade och har små befolkningsmängder. Små grupper av invandrare som har varit väldigt drivande i många länder. Så det finns ett antal skillnader mellan oss och de här, och som gör oss betydligt mer lika länderna nere i Europa, sa Tegnell.

Anders Tegnell har efteråt förklarat i Aftonbladet att ”drivande” var ett olyckligt ordval, men att utlandsfödda har drabbats hårdare av viruset än övriga delar av svenska befolkningen. Sakkunniga på Folkhälsomyndigheten har också förtydligat att ”riskerna för att insjukna är större bland personer som lever i en mer socioekonomiskt utsatt situation”.

Överrepresenterade även i Norge

Frode Forland, smittskyddsdirektör i Norge, ger sin svenska kollega delvis rätt. Även i Norge har invandrare drabbas hårdare av viruset, berättar han.

– Jag tror inte att det är en fullständig förklaring, men det är ett viktigt tema. Vi i Norge fick tidigt information från Anders Tegnell om att invandrare var särskilt hårt drabbade i Sverige, som gjorde att vi kunde uppmärksamma de här grupperna. Även i Norge har gruppen varit överrepresenterad vad gäller smitta, sjukhusvårdade och dödsfall. Vi har jobbat stenhårt på att ha en god kommunikation i de här miljöerna.

I våras visade Expressens kartläggning att det länge saknades information om coronaviruset på flera vanliga språk i Stockholms förorter. Åtgärderna dröjde trots larm om eskalerande smittspridning.

Sverige har också en något större andel utrikesfödda, med nästan 20 procent jämfört med Norges cirka 15 procent, enligt statistikmyndigheterna SCB och norska SSB.

– Totalt sätt så har väl Sverige lite fler invandrare än Norge, vilket kanske kan vara en förklaring. Man ska inte stigmatisera, men vi bör tala öppet om det här för att hitta åtgärder som begränsar smittan bland invandrare, eftersom de har varit mest utsatta, säger Frode Forland.

Ser en annan förklaring

Han konstaterar däremot att det finns några större skillnader i hur glesbefolkade länderna är, bortsett från den stora Stockholmsregionen. Frode Forland ser en mer uppenbar förklaring till att coronaviruset drabbade länderna så olika.

– Jag tror främst att smittspridningen skiljer sig eftersom man inte slog till hårt i den första fasen i Sverige. Man tog det lite lugnt de första veckorna. Sedan har man också genomgående haft en mer mjuk ingång. Det gav en bredare smittspridning i hela samhället. Smittan har legat dold under sommaren, och när den brusat upp i en andra våg ligger alla svenska regioner på ett högre genomsnitt än Norge. Sverige har också hållit sina gränser öppna under hela pandemin, och troligen fått in mer smitta från andra länder.

– En av framgångsfaktorerna i Norge är att vi hade ett starkt tryck på att slå ner mot lokala utbrott, med testning, smittspårning, isolering och karantän. Det har varit vår strategi från dag ett. Kommunerna har också haft möjlighet att införa lokala, juridiskt bindande föreskrifter, vilket man inte har i Sverige.

Är det rätt att jämföra Sverige och Norge?

– Ja, det tycker jag att man måste kunna göra. Våra länder har väldigt lika hälsosystem, även om vi har lite olika myndighetsstrukturer. Vi litar på våra politiker och system. Samtidigt har vi i Norge fördelat makten på fler institutioner och personer, vilket jag tror har varit bra, säger Frode Forland.

